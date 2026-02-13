Cum va fi VREMEA în România până în 16 martie 2026: Valori termice ușor mai mici decât cele obișnuite și cantități de precipitații excedentare în primele săptămâni. Prognoza ANM
Cum va fi VREMEA în România până în 16 martie 2026: Valori termice ușor mai mici decât cele obișnuite și cantități de precipitații excedentare în primele săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 13 februarie 2026, prognoza pentru intervalul 16 februarie – 16 martie 2026.
Estimările ANM indică valori termice mai mici decât cele obișnuite și cantități de precipitații excedentare în primele săptămâni.
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, a precizat ANM.
Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.
Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.
Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
