Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 14 aprilie 2026, o prognoză actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. 

Temperaturile vor fi ridicate și se vor semnala ploi puține, conform acestei prognoze.

*Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

*Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

*Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

foto: arhivă (cu caracter ilustrativ)

Actualitate

E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

14 aprilie 2026

De

E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026 Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, marți, 14 aprilie 2026 creșterea explozivă a inflației în România în martie 2026, lucru care se vede cel mai bine în creșterea prețurilor la toate produsele. Rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 aprilie 2026

De

Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie Elevii din România mai au doar o zi să se bucure de vacanţa de Paşte, vacanţa de dinaintea ultimului modul al anului şcolar 2025-2026. Sunt, practic, cinci module de cursuri, despărţite între ele prin […]

Citește mai mult

Actualitate

Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 aprilie 2026

De

Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile Google avertizează asupra „Ziua Q”, un moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial. „Ziua Q” reprezintă data la care calculatoarele cuantice vor deveni suficient de puternice pentru a sparge metodele actuale […]

Citește mai mult