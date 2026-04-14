Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 14 aprilie 2026, o prognoză actualizată pentru următoarele 4 săptămâni.
Temperaturile vor fi ridicate și se vor semnala ploi puține, conform acestei prognoze.
*Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.
*Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.
*Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.
foto: arhivă (cu caracter ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026
E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026 Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat,...
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni...
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
