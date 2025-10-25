Cum va fi VREMEA în România la început de noiembrie 2025: Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi precipitaţii abundente. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA la început de noiembrie 2025: Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi precipitaţii abundente. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, în intervalul 27 octombrie – 17 noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă debutează cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi abundente.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

– Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

– Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

– Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

– Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării.

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

