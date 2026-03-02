Cum va fi vremea de Paște 2026: Minivacanță pascală cu aer de primăvară, temperaturi ridicate și ploi slabe la început de aprilie

În 2026, Paștele ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar estimările publicate de AccuWeather și Administrația Națională de Meteorologie oferă deja indicii despre atmosfera din acele zile.

Un Paște cu aer de primăvară

Primele prognoze sugerează un decor meteorologic mai degrabă blând decât capricios. Temperaturile ar putea depăși nivelul obișnuit pentru luna aprilie, semn că primăvara ar urma să se instaleze confortabil înainte de sărbătoare.

Cer variabil, dar fără surprize de iarnă

Prognoza indică perioade cu soare, alternate posibil de înnorări trecătoare. Nu sunt semnale privind episoade de vreme severă sau reveniri la temperaturi de iarnă.

Există totuși șanse pentru ploi slabe izolate, astfel că vremea ar putea avea mici variații de dispoziție. În ansamblu însă, noaptea de Înviere este așteptată să se desfășoare în condiții stabile, iar prima zi de Paște ar putea favoriza plimbările și vizitele.

Martie, lună de tranziție

Drumul către sărbătoare începe cu o lună martie marcată de schimbări moderate. Conform estimărilor meteorologilor:

-finalul lunii februarie și începutul lui martie ar putea aduce temperaturi mai scăzute în sud-est și mai ridicate în vest;

-prima decadă a lunii martie ar putea fi mai caldă decât normalul perioadei, cu puține precipitații;

-la mijlocul lunii, valorile termice sunt așteptate să se stabilizeze în jurul mediilor sezoniere;

-spre finalul intervalului analizat, se conturează o ușoară încălzire, în special în zonele intracarpatice.

Imaginea de ansamblu indică o evoluție treptată spre temperaturi mai ridicate și episoade de stabilitate atmosferică.

Dacă aceste tendințe se confirmă, Paștele din 2026 ar putea fi întâmpinat sub semnul unei primăveri prietenoase, potrivite pentru tradițiile petrecute atât în familie, cât și în aer liber.

