Cum va fi VREMEA de Paște 2026 în România: Zile frumoase, de primăvară autentică
Meteorologii europeni au actualizat estimările pentru perioada 16 martie – 13 aprilie 2026, realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, care arată că vremea de Paște 2026 în România va fi frumoasă, de primăvară autentică.
Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media
perioadei 2006-2025.
*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice.
Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
*Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.
Paștele catolic va fi pe 5 aprilie 2026, iar Paștele ortodox pe 12 aprilie 2026.
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite, în contextul eforturilor naționale de reducere a risipei alimentare și de prevenire a toxiinfecțiilor alimentare, un set extins de recomandări tehnice pentru gestionarea corectă a segmentului frigorific […]
Nadia Comăneci, premiată la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal 1976: „Sportul are puterea să schimbe lumea" Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă notată cu 10 perfect la Jocurile Olimpice, a efectuat, luni și marți, o vizită oficială de două zile la Parlamentul European, în […]
DNSC: Ce este un atac de tip DDoS? Recomandări Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra atacurilor de tip DDoS, care pot bloca funcționarea site-urilor, serverelor sau platformelor online prin suprasolicitarea acestora cu un volum foarte mare de trafic. ,, Imaginează-ți o intersecție în care toate direcțiile primesc simultan undă verde, iar traficul […]
