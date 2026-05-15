Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în arest.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunțat vineri, 15 mai, că femeia în vârstă de 38 de ani a fost găsită moartă în Arestul IPJ Alba, potrivit publicației Adevărul.
Ea fusese reținută în decembrie 2025, alături de o altă persoană, fiind acuzată că a fost implicată în moartea unei contabile din Sibiu, care a fost sedată și ulterior ucisă.
Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024, fiica în vârstă de 38 de ani a victimei i-a strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.
„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.
După obținerea certificatului de deces, Păștina a fugit în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de anchetatori. Întoarcerea sa în România, în decembrie 2025, pentru finalizarea vânzării uneia dintre casele moștenite, a dus la descinderea polițiștilor și la reținerea sa sub acuzația de omor calificat.
Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil, mai notează sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate” ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat joi că extinde verificările fiscale la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media. În cadrul controalelor aflate în […]
VIDEO | Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la ,,Destinația Anului” 2026, categoria Sanctuare ale istoriei
Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la Destinația Anului 2026, categoria Sanctuare ale istoriei Cetatea Alba Carolina a fost aleasă “Destinația Anului 2026” în cadrul unui eveniment organizat la Cazinoul din Constanța, astăzi, 14 mai 2026. ,,Vă mulțumim pentru votul dat. Alba Iulia este un oraș viu, în care s-a investit mult și se investește în continuare. […]
Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba
Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, joi, 14 mai 2026, sentința într-un dosar de ultraj și distrugere, având ca inculpat un bărbat trimis în judecată pentru că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică...
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi”
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii...
Știrea Zilei
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în...
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a...
Curier Județean
FOTO | Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără carnet
Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste...
FOTO | Internatul Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna va fi reabilitat: În ce stadiu este proiectul de 3 milioane de euro
Internatul Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna va fi reabilitat: În ce stadiu este proiectul de 3 milioane de euro Un proiect...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...