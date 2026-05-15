Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba

Bogdan Ilea

acum 7 minute

Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în arest.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunțat vineri, 15 mai, că femeia în vârstă de 38 de ani a fost găsită moartă în Arestul IPJ Alba, potrivit publicației Adevărul.

Ea fusese reținută în decembrie 2025, alături de o altă persoană, fiind acuzată că a fost implicată în moartea unei contabile din Sibiu, care a fost sedată și ulterior ucisă.

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024, fiica în vârstă de 38 de ani a victimei i-a strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.  

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După obținerea certificatului de deces, Păștina a fugit în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de anchetatori. Întoarcerea sa în România, în decembrie 2025, pentru finalizarea vânzării uneia dintre casele moștenite, a dus la descinderea polițiștilor și la reținerea sa sub acuzația de omor calificat.

Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil, mai notează sursa citată.

