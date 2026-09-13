Cum se calculează în 2026 perioada de creștere a copilului la pensie: Cât contează intervalul în care a fost efectuat concediul

Perioada în care un părinte a stat acasă pentru creșterea copilului poate fi luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, însă modul în care este valorificată diferă în funcție de perioada în care a fost efectuat concediul.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul seriei „Ghidul pensionarului”, publicată de Casa Județeană de Pensii Alba, există mai multe situații.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, concediul pentru îngrijirea copilului constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv.

În perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, timpul în care persoana a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale pentru creșterea copilului este considerat perioadă asimilată stagiului de cotizare. Această perioadă nu reprezintă stagiu contributiv și nu este luată în calcul la acordarea punctelor de stabilitate.

Începând cu 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului este, de asemenea, considerat perioadă asimilată. Totodată, legislația prevede că această perioadă este luată în considerare la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Un aspect important este reprezentat de punctele de stabilitate. Perioadele asimilate nu sunt considerate stagiu contributiv în vederea acordării acestor puncte.

Prin urmare, aceeași perioadă de concediu pentru creșterea copilului poate avea un regim diferit în calculul pensiei, în funcție de data la care aceasta a fost efectuată.

Pentru o interpretare corectă a situației fiecărui beneficiar, precum și pentru exemple concrete de calcul, Casa Județeană de Pensii Alba recomandă consultarea materialelor din seria „Ghidul pensionarului”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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