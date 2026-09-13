Foto | Mii de oameni, la Țebea, la omagierea „Crăișorului Munților” Avram Iancu. Mesaj pentru România de astăzi: „Avem nevoie de dialog, respect și solidaritate”

Mii de oameni, la Țebea, la omagierea „Crăișorului Munților” Avram Iancu. Mesaj pentru România de astăzi: „Avem nevoie de dialog, respect și solidaritate”

Mii de oameni au participat, duminică, 13 septembrie 2026 la Serbările Naționale de la Țebea, dedicate memoriei Eroului Național Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea acestuia. Ceremoniile oficiale au avut loc în cimitirul din Țebea, la mormântul lui Avram Iancu, iar manifestările au continuat continua pe platoul din apropiere, cu un spectacol folcloric.

La eveniment au fost prezenți președintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, lideri politici, dar și numeroși români veniți din mai multe zone ale țării.

Un sobor de preoți, condus de episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Nestor, a oficiat slujba de pomenire în memoria lui Avram Iancu.

În mesajul său, episcopul a subliniat că moștenirea lui Avram Iancu depășește dimensiunea militară și ține, mai ales, de valorile morale pe care acesta le-a întruchipat.

„Pentru România de astăzi, Eroul Național Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral”, a transmis Preasfințitul Părinte Nestor, evidențiind valori precum credința, libertatea, demnitatea, dreptatea și solidaritatea.

Mesajul a venit într-un context în care liderii politici prezenți la Țebea au pus accentul pe necesitatea dialogului și a unității într-o societate marcată de diferențe de opinie.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța luptei pentru libertate în contextul actual.

La rândul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre nevoia de dialog și respect reciproc, subliniind că diferențele politice nu trebuie să devină surse de dezbinare.

„Diferențele de opinie sunt firești și chiar sănătoase într-o democrație. Ele nu trebuie să devină însă motive de ruptură între români. Avem nevoie de mai mult dialog, de mai mult respect reciproc și de capacitatea de a identifica lucrurile care ne unesc”, a declarat Mircea Abrudean.

Ceremonialul oficial a continuat cu depuneri de coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu și cu defilarea gărzii de onoare.

Manifestările au inclus și o evocare istorică a personalității lui Avram Iancu, înainte ca participanții să se îndrepte către platoul din apropiere, unde este programat spectacolul folcloric.

154 de ani de la moartea „Crăișorului Munților”

Avram Iancu s-a născut în 1824, la Vidra de Sus, într-o familie înstărită de moți. Avocat de profesie, acesta s-a remarcat în timpul Revoluției de la 1848 din Transilvania și a devenit una dintre figurile centrale ale mișcării românilor ardeleni.

A fost unul dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj din aprilie, mai și septembrie 1848 și a condus cetele înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni, câștigându-și o puternică popularitate în rândul moților.

Avram Iancu a murit la 10 septembrie 1872, la Baia de Criș. A fost înmormântat la Țebea, lângă Gorunul lui Horea, loc devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai importante simboluri ale memoriei naționale românești.

sursa info: Agerpres

sursa foto: Instituția Prefectului – Județul Alba

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