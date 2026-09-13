20 septembrie 2026 | „Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul

„Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul

Duminică, 20 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, Piața Mare din Blaj devine locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc, în cadrul celei de-a XXVII-a ediții a proiectului „Bogățiile Toamnei”.

Evenimentul cuprinde o amplă expoziție cu vânzare de produse agroalimentare, premierea producătorilor agricoli și un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal, alături de îndrăgiți interpreți și de tineri artiști din județul Alba.

Pe scenă vor urca Alina Pinca, Alexandra Băcilă, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița, Nicolae Plută, Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj, precum și tinerii interpreți Daria Costea, Iulian Bic, Alexandru Mărginean, Alexandru Zaharie, Valentina Poienar, Anda Truță, George Catană, Paula Bontea, Dana Farcaș și Șerban Sebastian.

Programul va fi completat de Clasa de suflători a Palatului Cultural Blaj, coordonată de instructorul Rareș Bogdan Crișan.

„Bogățiile Toamnei” celebrează munca producătorilor locali, generozitatea pământului și patrimoniul cultural al comunităților noastre, reunite într-o zi de sărbătoare în inima Blajului.

Organizatori sunt U.A.T. Municipiul Blaj – Primăria și Consiliul Local Blaj, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

„Vă așteptăm cu drag să întâmpinăm împreună toamna, cu roade bogate, oameni gospodari și cântec românesc!”, au transmis organizatorii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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