Curier Județean

20 septembrie 2026 | „Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

De

„Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul

Duminică, 20 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, Piața Mare din Blaj devine locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc, în cadrul celei de-a XXVII-a ediții a proiectului „Bogățiile Toamnei”.

Evenimentul cuprinde o amplă expoziție cu vânzare de produse agroalimentare, premierea producătorilor agricoli și un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal, alături de îndrăgiți interpreți și de tineri artiști din județul Alba.

Pe scenă vor urca Alina Pinca, Alexandra Băcilă, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița, Nicolae Plută, Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj, precum și tinerii interpreți Daria Costea, Iulian Bic, Alexandru Mărginean, Alexandru Zaharie, Valentina Poienar, Anda Truță, George Catană, Paula Bontea, Dana Farcaș și Șerban Sebastian.
Programul va fi completat de Clasa de suflători a Palatului Cultural Blaj, coordonată de instructorul Rareș Bogdan Crișan.

„Bogățiile Toamnei” celebrează munca producătorilor locali, generozitatea pământului și patrimoniul cultural al comunităților noastre, reunite într-o zi de sărbătoare în inima Blajului.

Organizatori sunt U.A.T. Municipiul Blaj – Primăria și Consiliul Local Blaj,  Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

„Vă așteptăm cu drag să întâmpinăm împreună toamna, cu roade bogate, oameni gospodari și cântec românesc!”, au transmis organizatorii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

13 septembrie 2026

De

Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet În calendarul ortodox, Înălțarea Sfintei Cruci se prăznuiește în fiecare an pe 14 septembrie și este unul dintre cele mai importante praznice împărătești. Sărbătoarea amintește în primul rând de aflarea Sfintei Cruci la Ierusalim de către Sfânta Împărăteasă […]

Citește mai mult

Curier Județean

13 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 septembrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 13 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă, prins la volan beat criță și cu permisul suspendat în toiul nopții

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 septembrie 2026

De

Tânăr de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă, prins la volan beat criță și cu permisul suspendat în toiul nopții În noaptea de 12/13 septembrie 2026, în jurul orei 04.18, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă […]

Citește mai mult