Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu: „Un plan de evacuare îți poate salva viața”
Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu
„Un plan de evacuare poate face diferența în cazul unui incendiu”, a transmis, miercuri, 21 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a făcut o serie de recomandări pentru populație.
„Un plan de evacuare îți poate salva viața. Știi cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute? Un foc mic se poate transforma într-un incendiu în 30 de secunde, iar o locuință poate fi cuprinsă de flăcări în mai puțin de 5 minute. În fum dens nu vezi, nu respiri bine, iar căldura devine periculoasă foarte repede. De aceea, planul de evacuare face diferența”, este preambulul mesajului postat pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.
DSU a enumerat pașii de urmat în acest caz:
* Stabiliți planul împreună, cu toți membrii familiei (inclusiv copiii);
* Identificați 2 ieșiri din fiecare cameră (ușă și, unde este posibil, fereastra);
* Verificați ferestrele: să se deschidă ușor, fără blocaje;
* Alegeți un loc de întâlnire afară și mergeți direct acolo;
* Luați în calcul scări de evacuare pentru etaj (dacă e cazul);
* Exersați până reușiți sub 2 minute, inclusiv pentru copii și persoane cu mobilitate redusă;
* Exersați și ‘pe întuneric’ (sau cu ochii închiși) ca să vă obișnuiți cu orientarea;
* Dacă ești blocat: sună la 112, închide ușile, mergi la fereastră și, dacă poți, atârnă un cearșaf alb/colorat ca să fii văzut rapid;
* Nu uita să montezi detectoare.
Totodată, DSU a recomandat dotarea casei cu cel puțin un stingător de incendiu: „Ia în considerare dotarea casei cu unul sau mai multe stingătoare de incendiu funcționale; exersează folosirea acestuia; instalează stingătoarele pe perete, lângă o ieșire și departe de sursele de căldură”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe
Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe România este pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește rata de deținere a locuințelor, cu un procent de aproape 94%, conform unui studiu. Indicatorul plasează România în elita mondială […]
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Lapte praf destinat sugarilor, retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Lapte praf destinat sugarilor, retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus Este alertă alimentară în România și un sortiment de lapte praf destinat sugarilor a fost retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. […]
VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit” Nicușor Dan a participat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române la Focșani, unde au fost atât momente solemne, cât și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu: „Un plan de evacuare îți poate salva viața”
Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu „Un plan de...
Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor de locuințe
Cum a făcut o decizie din 1990 a lui Ion Iliescu ca România să fie pe podiumul mondial al proprietarilor...
Știrea Zilei
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest...
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Curier Județean
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la...
FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii
Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza care au pus bazele statului unitar și modern român: Țară nouă, legi noi Unirea Principatelor...
24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
24 ianuarie 1859, data la care a avut loc Mica Unire. Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza...