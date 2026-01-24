Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu: „Un plan de evacuare îți poate salva viața”

Cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute, în caz de incendiu

„Un plan de evacuare poate face diferența în cazul unui incendiu”, a transmis, miercuri, 21 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a făcut o serie de recomandări pentru populație.

„Un plan de evacuare îți poate salva viața. Știi cum să ieși din casă pe întuneric, în mai puțin de 2 minute? Un foc mic se poate transforma într-un incendiu în 30 de secunde, iar o locuință poate fi cuprinsă de flăcări în mai puțin de 5 minute. În fum dens nu vezi, nu respiri bine, iar căldura devine periculoasă foarte repede. De aceea, planul de evacuare face diferența”, este preambulul mesajului postat pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.

DSU a enumerat pașii de urmat în acest caz:

* Stabiliți planul împreună, cu toți membrii familiei (inclusiv copiii);

* Identificați 2 ieșiri din fiecare cameră (ușă și, unde este posibil, fereastra);

* Verificați ferestrele: să se deschidă ușor, fără blocaje;

* Alegeți un loc de întâlnire afară și mergeți direct acolo;

* Luați în calcul scări de evacuare pentru etaj (dacă e cazul);

* Exersați până reușiți sub 2 minute, inclusiv pentru copii și persoane cu mobilitate redusă;

* Exersați și ‘pe întuneric’ (sau cu ochii închiși) ca să vă obișnuiți cu orientarea;

* Dacă ești blocat: sună la 112, închide ușile, mergi la fereastră și, dacă poți, atârnă un cearșaf alb/colorat ca să fii văzut rapid;

* Nu uita să montezi detectoare.

Totodată, DSU a recomandat dotarea casei cu cel puțin un stingător de incendiu: „Ia în considerare dotarea casei cu unul sau mai multe stingătoare de incendiu funcționale; exersează folosirea acestuia; instalează stingătoarele pe perete, lângă o ieșire și departe de sursele de căldură”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI