Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Sâmbătă, 23 august 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un drum forestier din localitatea Poiana Ampoiului, un tractor s-a răsturnat.
Citește și: UPDATE | TRAGEDIE la Poiana Ampoiului: Un bărbat a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Potrivit IPJ Alba, din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, un bărbat de 56 de ani, din localitate, în timp ce conducea un tractor, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și s-ar fi răsturnat.
În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.
Cercetările sunt continuate.
Cercetările se fac sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia În dimineața zilei de duminică, 24 august 2025, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Gheorghe Doja din municipiu, se află un bărbat decedat. Citește […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau […]
UPDATE | TRAGEDIE la Poiana Ampoiului: Un bărbat a decedat după ce a fost prins sub un tractor
TRAGEDIE la Poiana Ampoiului: Un bărbat a decedat după ce a fost prins sub un tractor Un accident mortal s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 23 august 2025, la Poaiana Ampoiului. O persoană a fost prinsă sub un tractor. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru extragerea unei persoane si acordarea primului ajutor medical […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”. Plan ambițios pentru facturi mai mici
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”....
VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei
Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei Imagini inedite cu...
Știrea Zilei
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost...
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al...
Curier Județean
FOTO | Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica: Momente emoționante la Valea Lungă la predarea ștafetei de la IPA Sibiu către IPA Alba
Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica O echipă formată din polițiști și jandarmi din Alba a parcurs,...
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...