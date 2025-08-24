Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor

Sâmbătă, 23 august 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un drum forestier din localitatea Poiana Ampoiului, un tractor s-a răsturnat.

Potrivit IPJ Alba, din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, un bărbat de 56 de ani, din localitate, în timp ce conducea un tractor, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și s-ar fi răsturnat.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate.

Cercetările se fac sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

