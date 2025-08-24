Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită

Duminică, 24 august 2025, în jurul orei 11.40, a avut loc un accident în zona străzii Brândușei din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, un bărbat de 41 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Magnoliei din Alba Iulia, ar fi pătruns în intersecția cu strada Brândușei și a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia.

În urma impactului, motociclul a fost proiectat într-un autoturism care se deplasa pe strada Brândușei și era condus de un bărbat de 53 de ani, din Alba Iulia.

Conducătorul motociclului a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Cei trei bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

