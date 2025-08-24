Rămâi conectat

FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între o motocicletă și două autoturisme pe strada Brândușei

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs, duminică, 24 august 2025, în jurul orei 11.30, în Alba Iulia.

Evenimentul rutier a avut loc pe strada Brândușei.

Este vorba de o coliziune dintre o motocicletă și două mașini, un Volkswagen Passat și un Ford.

În urma accidentului traficul rutier în zonă s-a desfășurat îngreunat.

