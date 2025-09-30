Cum s-a produs accidentul de pe DN 74 A, de la ieșirea din Câmpeni: Coliziune în urma nepăstrării distanței regulamentare. O femeie, rănită

Cum s-a produs accidentul de pe DN 74 A, de la ieșirea din Câmpeni: Coliziune în urma nepăstrării distanței regulamentare

Luni, 29 septembrie 2025, în jurul orei 12.10, polițiștii rutieri din orașul Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74 A, pe raza orașului Câmpeni, a avut loc un eveniment rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Roșia Montantă, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 74 A, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de o femeie, în vârstă de 51 de ani, din Roșia Montană, intrând în coliziune cu acesta.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Câmpeni, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

