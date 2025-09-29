ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme au fost implicate. Pompierii intervin de urgență

ACCIDENT rutier în Câmpeni între două mașini! Pompierii intervin de urgență

Un accident rutier a avut loc în zona Câmpeni, astăzi, 29 septembrie, în jurul orei 12:00, între două autoturisme.

Evenimentul rutier a avut loc la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud.

In accident sunt 2 autoturisme implicate, fara persoane încarcerate.

O autospecială de stingere cu apă și spumă și o echipaj de prim ajutor intervin de urgență.

