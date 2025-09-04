Cum poți să ajungi spion? Serviciul de Informații Externe face angajări: Ce posturi au fost scoase la concurs
Cum poți să ajungi spion? Serviciul de Informații Externe face angajări
Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi.
Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe și restricții de confidențialitate, iar salariile sunt motivante și cresc odată cu experiența.
SIE caută personal pentru o gamă variată de funcții, inclusiv ofițeri operativi, specialiști în social media, IT-iști, ofițeri de analiză strategică, criptologi, ofițeri cybersecurity, șoferi, zugravi și instalatori, scrie Mediafax.
Activitatea în serviciile de informații presupune respectarea strictă a confidențialității, restricții privind viața personală și familiala și implicarea în misiuni care pot fi riscante.
Ofițerii operativi SIE identifică surse de informații, colectează date și raportează amenințările potențiale.
Candidații ideali trebuie să aibă studii superioare, inteligență peste medie, abilități excelente de comunicare și relaționare, cunoașterea limbilor străine și disponibilitate pentru misiuni externe.
De asemenea, pentru cei care nu doresc misiuni de teren, SIE oferă posturi în analiza strategică sau monitorizarea rețelelor sociale.
Ofițerii de social media urmăresc informațiile tactice de interes național și combat agresiunile informaționale online. Sunt necesare studii în marketing, comunicare, relații internaționale, științe politice sau limbi străine, precum și o bună stăpânire a mediului online.
Pasionații de tehnologie au la dispoziție două poziții în cadrul SIE: ofițer cybersecurity și ofițer cercetare/dezvoltare software/hardware. Primul se ocupă cu proiectarea, implementarea și operarea unor sisteme de monitorizare, detecție și răspuns la atacuri cibernetice, iar cel de-al doilea va proiecta soluții tehnice cu rol ofensiv sau defensiv în cadrul unor proiecte complexe ce implică software, hardware sau inteligență artificială (AI).
Totodată, serviciul mai recrutează ofițeri pentru criptologie, administrarea rețelelor de telecomunicații, inginerie mecanică, IT, precum și personal tehnic-administrativ – de la electricieni, frigotehniști, zugravi și lăcătuși mecanici, până la conducători auto și îngrijitori.
Candidații cu antecedente penale sau probleme cu drogurile sau alcoolul sunt descalificați. Angajații SIE trebuie să respecte restricții de confidențialitate și să gestioneze stresul generat de natura secretă a muncii.
Salariile încep de la aproximativ 5.000-5.500 de lei pe lună pentru debutanți și cresc odată cu vechimea și gradele. Șeful SIE are un venit brut de aproximativ 19.000 de lei lunar.
