Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu tulburare din spectrul autist: Atelier practic, la Alba Iulia. Când va avea loc

Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu tulburare din spectrul autist: Atelier practic, la Alba Iulia

„Atelierele de dezvoltare – Grow 2gether”, de pe strada Arnsberg, din Alba Iulia, vor găzdui, duminică, 15 februarie 2026, de la 16.00, un eveniment creat special pentru părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu TSA (tulburare din spectrul autist).

„Atelierul practic „Autism în familie” reprezintă un spațiu sigur, deschis și plin de înțelegere, unde nimeni nu este singur.

Ne vom întâlni pentru a face schimb de experiențe, gânduri și emoții, pentru a împărtăși ce a funcționat și ce a fost dificil, fără judecată.

Împreună vom vorbi despre acceptarea diagnosticului, despre pașii care urmează și despre cum putem merge mai departe cu mai multă încredere și echilibru. Vom explora resurse utile, vom afla cui putem cere ajutorul – specialiști, instituții, comunități de sprijin – și cum să construim o rețea care să ne susțină pe termen lung.

Acest eveniment este despre conectare, sprijin și speranță. Despre a învăța unii de la alții și despre a ne reaminti că drumul, deși diferit, poate fi parcurs împreună”, au precizat organizatorii.

Evenimentul este gratuit, iar participarea este posibilă prin rezervarea prealabilă a locului.

Rezervare online (mesaj privat) sau telefonică: 0751 804 977

Colaboratori sunt Asociația „Different Not Less” și LogoLand – Centru Logopedic pentru Copii și Adulți Alba Iulia.

De altfel, invitați speciali ai atelierului practic „Autism în familie” sunt Laura și Mihai Țîra, fondatori ai Asociației „Different Not Less”.

