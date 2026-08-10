VIDEO | Propunere de arestare preventivă pentru procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal: ,,Nu am tras cu arma, am încercat să mă protejez de cei care încercau să mă asasineze”
Propunere de arestare preventivă pentru procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal: ,,Nu am tras cu arma, am încercat să mă protejez de cei care încercau să mă asasineze”
Curtea de Apel Alba Iulia judecă astăzi, 10 august 2026, ora 16.45 propunerea de arestare preventiva a inculpatului B. având calitatea de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și care a fost reținut după un incident petrecut într-un local din județul Hunedoara.
Bărbatul este acuzat că a intrat într-o discotecă din comuna Ribița având asupra sa un pistol letal pe care îl deținea ilegal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. Ulterior, când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, acesta a devenit recalcitrant, a folosit spray-ul asupra oamenilor legii și ar fi încercat să fugă. La momentul imobilizării, procurorul ar fi tras cu arma.
Incidentul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 august 2026, la un local din comuna Ribița, județul Hunedoara, unde se aflau aproximativ 100 de persoane.
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Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, bărbatul a intrat pe terasa localului în jurul orei 02:48, având asupra sa un cuțit, un spray iritant-lacrimogen și un pistol letal marca Walther, calibrul 9×19.
Procurorii susțin că acesta nu mai avea dreptul să dețină și să poarte arma. Permisul său de port-armă fusese anulat la 27 iulie 2026 de IPJ Caraș-Severin – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, iar bărbatul ar fi luat la cunoștință despre anularea permisului la 6 august.
A fugit de polițiști și a folosit arma
În jurul orei 03:00, polițiștii i-au solicitat să se legitimeze. Potrivit anchetatorilor, procurorul a refuzat, a ridicat tonul și a făcut scandal în local.
Ulterior, acesta ar fi fugit de polițiștii care au pornit în urmărirea sa. Anterior, bărbatul ar fi folosit spray-ul iritant-lacrimogen împotriva oamenilor legii.
„Fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie, ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută, asupra sa”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
Procurorul a fost reținut pentru 24 de ore.
Ce acuzații i se aduc
Bărbatul este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și două infracțiuni de ultraj.
Conform presei locale, mai mulți martori au relatat că procurorul ar fi intrat în localul unde avea loc o petrecere îmbrăcat complet în negru și purtând mănuși chirurgicale negre. O persoană ar fi alertat Poliția după ce a observat că bărbatul avea asupra sa un pistol.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, urmând ca procurorii să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.
UPDATE: În dosarul penal nr.525/57/2026, Curtea de Apel Alba Iulia a respins astăzi, 10 08 2026, ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul B, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Hotărârea instanței este cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare.
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