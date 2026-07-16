CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia a contractat, în 24 iunie 2026, prin achiziție directă, materiale „de promovare” în valoare totală de 20.000 de lei, fără TVA (ceea ce înseamnă 24.200 de lei, fără TVA), unei televiziuni din județul Hunedoara.

Este vorba de televiziunea Antena 3 Deva, care are, contracost, „misiunea” de a realiza și difuza 4 materiale video informative în valoare de 5.000 de lei, fără TVA, bucata.

Ce conține pachetul „de promovare”

Conform informațiilor disponibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pachetul de producție și difuzare de materiale video informative include: producție și difuzare reportaj de promovare sau producție și difuzare emisiune de promovare sau pachet difuzare anunțuri de interes public.

Difuzarea materialelor se va face pe postul de televiziune Antena 3 Deva.

Antena 3 Deva se autoproclamă „lider în media hunedoreană, având acoperire în tot județul Hunedoara, inclusiv Valea Jiului și județul Alba”, exprimare din care rezultă, într-o mostră de umor involuntar, că județul Alba ar face parte din… județul Hunedoara, la fel ca Valea Jiului.

În context să notăm că „acoperirea” județului Alba de către postul de televiziune Antena 3 Deva nu se realizează, cel puțin în Alba Iulia, prin intermediul principalului furnizor de televiune prin cablu, DIGI.

Poziția directorului CSM Unirea Alba Iulia, Radu Urcan: „Promovează performanțele sportive”

La întrebarea „ce promovează din panoplia CSM Unirea Alba Iulia postul de televiune din județul vecin, care nu are o audiență solidă dovedită în județul Alba, creșterea ierbii pe stadionul „Cetate”?”, adresată de reporterul ziarulunirea.ro, directorul CSM Unirea Alba Iulia, Radu Urcan a răspuns:

„Păi crește frumos iarba pe stadion… Performanțele sportive! (n.a. asta promovează). Televiunea respectivă se prinde și în județul Alba”.

foto reprezentativă: Stadionul „Cetate” din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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