Cum comunică adolescenții din Generația Alpha: Termenii din vocabular care îi lasă pe părinți fără cuvinte. Top 10 căutări pe Google

acum 2 ore

Tinerii din Generația Alpha, născuți după 2010, folosesc un argou specific care îi destabilizează pe părinți. Un studiu arată care sunt cei mai căutați termeni pe Google în 2024, conform Mediafax.

Dacă aveți copii adolescenți și nu înțelegeți ce spun, cu siguranță nu sunteți singuri. Generația Alpha a creat un vocabular propriu care provine din jocuri video și rețele sociale.

Top 10 termeni folosiți de Generația Alpha

Conform studiului, iată clasamentul celor mai căutate cuvinte de argou pe Google:

1. Cringe – 919.920 căutări

Ceva jenant sau social incomod. Generația Alpha folosește acest termen pentru a descrie situații care le produc jenă.

2. NPC – 493.920 căutări

Un personaj „non-jucător” care acționează previzibil sau fără personalitate. În argoul Generației Alpha, NPC-urile sunt persoane fără personalitate care se comportă stereotipic.

3. Glow Up – 326.520 căutări

O schimbare pozitivă în aspectul fizic sau în încrederea în sine. Generația Alpha folosește termenul pentru transformări spectaculoase.

4. Bae – 178.800 căutări

De la „Before Anyone Else”, folosit ca termen de alint de către Generația Alpha.

5. Ratio – 98.280 căutări

Când o opinie nepopulară primește mai multe răspunsuri decât „like-uri” online.

Acronimul NPC provine de la „non-player character”, o expresie din jocurile video. În jocuri, NPC-urile sunt personaje ale căror mișcări sunt decise de program, nu de jucători reali.

Generația Alpha a adaptat acest termen pentru a descrie persoanele care se îmbracă obișnuit, spun lucruri banale și fac activități foarte comune.

6. Dissing – 81.360 căutări

A critica sau insulta public, în special în cultura rap.

7. Ghosting – 73.800 căutări

A ignora sau întrerupe brusc contactul cu cineva.

8. Sus – 67.320 căutări

Suspicios.

9. Karen – 66.240 căutări

O femeie arogantă și exigentă.

10. Chad – 54.960 căutări

Un bărbat stereotipic atractiv și popular.

„Brain rot” – cuvântul anului pentru Generația Alpha

Oxford Dictionary a declarat „brain rot” cuvântul anului, referindu-se la degradarea creierului cauzată de conținutul online consumat de Generația Alpha.

