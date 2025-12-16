Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un proiect de lege depus în Parlament
Unele modificări la modul în care se calculează vechimea în muncă pentru femeile care au stat în concediul de creştere copil sunt prevăzute într-un proiect de lege depus în Parlament.
Citește și: Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au o problemă cu greutatea
Pentru mamele care au beneficiat de acest drept după 2006, perioada concediului este recunoscută ca vechime în muncă, iar contribuțiile aferente au fost achitate. În schimb, în cazul mamelor aflate în concediu de creștere a copilului între 2001 și 2006, această perioadă nu este luată în calcul la stabilirea vechimii pentru pensie, potrivit Antena 3 CNN.
Perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului anterior datei de 1 aprilie 2001, conform prevederilor Decretului-Lege nr.31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an și ale Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare contributiv.
Perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizația de asigurări sociale (concediu pentru creșterea copilului) în intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 reprezintă stagiu de cotizare asimilat și nu se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi a stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie, respectiv la acordarea punctelor de stabilitate.
Perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului, ulterior datei de 01.01.2006 (pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale) reprezintă stagiu de cotizare asimilat care:
- prin excepție, se are în vedere la calculul stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie (conform art. 47 alin. (4) din lege);
- nu se are în vedere la acordarea punctelor de stabilitate.
Aşadar, proiectul depus la Parlament propune o practică unitară pentru toate mamele şi recalcularea automată a pensiilor fără ca beneficiarii să depună cereri la Casele de Pensii.
Proiectul a fost depus la Senat în 19 noiembrie și are ca scop „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii”. În expunerea de motive se descrie explicit diferența de tratament pentru concediul de creștere copil 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 față de situația de după 2006 și se propune corectarea ei.
