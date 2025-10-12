Cum a fost înșelată o angajată a unui supermarket din Sebeș prin metoda „șmen”: Autorul faptei, condamnat la închisoare cu executare
Cum a fost înșelată o angajată a unui supermarket din Sebeș prin metoda „șmen”: Autorul faptei, condamnat la închisoare cu executare
Un recidivist specializat în infracțiuni de înșelăciune prin metoda „șemn” a fost condamnat la închisoare cu executare după o „lovitură” dată la un supermarket din Sebeș.
Traian Savav se afla în tranzit prin municipiu și a decis să își pună în aplicare specializarea pe care o dobândise în ani de activitate infracțională. A mers la casa de marcat unde era de serviciu o femeie și i-a cerut să-i schimbe 5 bancnote de 200 lei în bancnote cu valoare nominală mai mică (800 de lei în bancnote de 50 de lei și 200 de lei în bancnote de 10 lei), motivând că îi sunt necesare pentru a plăti niște muncitori.
Angajata a fost de acord, iar inculpatul a pus cele 5 bancnote de 200 lei pe tejghea. În continuare, martora a deschis casa de marcat, a numărat suma echivalentă în bancnote de 50 și 10 lei, conform solicitării inculpatului, după care i-a remis-o acestuia.
Imediat după primirea banilor, bărbatul a palmat cu mâna stângă o parte din bancnotele de 50 de lei, fără ca martora să vadă gestul lui, după care cu mâna dreaptă i-a înapoiat restul banilor cu solicitarea de a-i schimba cu bancnote de 100 de lei.
Martora a fost indusă în eroare în acest fel, crezând că este întreaga sumă pe care i-a dat-o inițial inculpatului, astfel că nu a mai numărat banii și i-a pus în sertarul casei de marcat. După ce i-a remis cele 10 bancnote având cupiura de 100 de lei, inculpatul a palmat cu mâna dreaptă o parte din acestea și i-a transmis că s-a răzgândit în ceea ce privește schimbarea banilor, solicitând returnarea celor cinci bancnote de 200 de lei.
Martora s-a conformat însă nu a mai numărat bancnotele de 100 de lei pe care i le-a restituit inculpatul, crezând că este întreaga sumă de 1.000 de lei. După plecarea acestuia, femeia a numărat banii din casa de marcat și a constatat o lipsă de 800 de lei, realizând în acel moment că a fost înșelată.
”Acest modus operandi presupune solicitarea de schimbare a unor bancnote în cupiură mai mică/mare sau efectuarea unui schimb valutar. Ulterior acestui schimb, autorul distrage atenția victimei, sustrage o parte din bancnotele primite și, folosindu-se de diferite pretexte, solicită suma de bani înapoi, persoanei vătămate fiindu-i restituită o sumă mult mai mică decât cea remisă inițial autorului”, astfel descriu anchetatorii metoda de înșelăciune „șmen”.
Angajata magazinului a fost nevoită să acopere suma lipsă din banii personali. A anunțat poliția, care l-a identificat pe bărbat în urma vizionării imaginilor susprinse de camerele de supraveghere. A fost depistat și reținut de polițiști.
”Faptele au fost săvârșite cu îndrăzneală, în plină zi, fără niciun fel de teamă că acesta va fi prins şi tras la răspundere, manifestând detaşare şi lejeritate în comiterea faptelor. Deciziile au fost luate spontan, inculpatul întrezărind rapid posibilitatea de a dobândi bunuri care nu îi aparţin.
Prin acțiunile sale, a indus în eroare angajata persoanei vătămate, sub pretextul schimbării unei sume de bani, şi profitând de neatenţia sa a reuşit însuşirea unei sume considerabile de bani, cu toate că din imaginile surprinse se poate observa că în apropiere mai existau alte angajate ale magazinului. Deși prejudiciul nu este considerabil din perspectiva valorii materiale, inculpatul nu a depus niciun fel de efort pentru a-l acoperi până la acest moment procesual, persoana vătămată imputând suma sustrasă angajatei sale”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Sebeș, din 19 septembrie 2025.
Traina Sava mai are cel puțin cinci condamnări anterioare pentru fapte similare. În 2023, a fost prins în Irlanda și adus în țară pentru executarea unei pedepse de 2 ani și 10 luni de închisoare. Pentru fapta de la Sebeș a fost condamnat la 9 luni de închisoare, dar, prin contopire cu pedepsele anterioare a rezultat pedeapsa finală de 3 ani și 5 luni după gratii.
Circa jumătate din această pedeapsă este deja executată. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.
