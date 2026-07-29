VIDEO | Șocant la Cugir: Bărbat, reținut după ce ar fi agresat sexual o minoră de 9 ani: I-ar fi oferit 20 de lei pentru a se urca în mașina sa

Șocant la Cugir: Bărbat, reținut după ce ar fi agresat sexual o minoră de 9 ani: I-ar fi oferit 20 de lei pentru a se urca în mașina sa

Un bărbat din cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi abordat-o pe o minoră de 9 ani și i-ar fi oferit acesteia suma de 20 de lei pentru a se urca în mașina sa.

Ulterior, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Din cercetările efectuate de către polițiști, a reieșit că, în seara zilei de 25 iulie 2026, bărbatul ar fi abordat-o pe o minoră de 9 ani și i-ar fi oferit acesteia suma de 20 de lei pentru a se urca în mașina sa. Ulterior, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia.

În cursul zilei de azi, 29 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

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