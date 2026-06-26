Cu cine vor juca echipele fotbaliștilor din Alba în prima etapă a Superligii 2026-2027

La hotelul Marriott din București a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 26 iunie 2026, tragerea la sorți a programului Superligii de fotbal, ediția 2026-2027.

Tragerea la sorți a fost efectuată de fostul jucător Ciprian Deac, actualmente vicepreședinte al clubului CFR Cluj.

Programul primei etape a sezonului regulat (programată în weekend-ul 18-19 iulie 2026) este următorul: Universitatea Craiova – UTA Arad, Corvinul Hunedoara – FK Csikszereda (la Arad), Oțelul Galați – CFR Cluj, FCSB – FC Argeș Pitești, „U” Cluj – Farul Constanța, Petrolul Ploiești – Dinamo București, Rapid București – Sepsi OSk Sfântu Gheorghe, FC Voluntari – FC Botoșani.

Nou-promovata Corvinul Hunedoara îl are în efectiv pe albaiulianul Florin Ilie, iar ca asistent video pe Cătălin Crăciun.

Abrudeanul Ovidiu Bic (37 de prezențe, 2681 minute, un gol și pasă decisivă) a fost vicecampion cu „U” Cluj și a disputat finala Cupei României, urmând a ajunge în Europa League.

Aiudeanul Andrei Cordea (32 de jocuri, 1972 de minute, 13 reușite, 4 assist-uri) a terminat pe treapta a treia a podiumului cu CFR Cluj, fiind golgheterul trupei din „Gruia” care va evolua în preliminariile Conference League. De asemenea, Alexandru Țîrlea, fundașul originar din Petrești, a revenit de la Metaloglobus, care a retrogradat

Zlătneanul Andrei Mărginean (24 de întâlniri, 1460 de minute, două pase de gol) s-a situat pe locul 4 cu Dinamo.

În play-out, s-a regăsit Răzvan Trif, jucătorul din Jidvei, cu Csikszereda Miecurea Ciuc (locul 11). Acesta a strâns 19 prestații stagionale (4 la Oțelul Galați, de unde a plecat în august), totalizând 1505 minute (un gol și o pasă decisivă).

Comparativ cu stagiunea anterioară, nu mai sunt în elită Gheorghe Grozav (a plecat de la Petrolul Ploiești) și Nicolae Carnat (revenit la Concordia Chiajna, a retrogradat cu Unirea Slobozia).

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