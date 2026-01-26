CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență”
Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a făcut un apel la donare de sânge pentru mai multe grupe, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, luni, 26 ianuarie 2026.
Mai exact, CTS Alba transmite că roagă donatorii cu grupele A pozitiv, A negativ și B negativ să vină la centru pentru a dona sânge. Ei atrag atenția asupra faptului că există pacienți aduși la spital prezentând hemoragie, bolnavi care trebuie să fie operați de urgență sau cazuri grave pe secțiile ATI, Oncologie și Hematologie.
,,RUGĂM donatorii cu grupele A pozitiv, A negativ și B negativ să vină la noi, în centru, pentru a dona sânge. Sunt pacienți cu aceste grupe de sânge care au fost aduși la spital prezentând hemoragie, alți bolnavi trebuie să fie operați de urgență; de asemenea, sunt cazuri grave pe secțiile ATI, Oncologie și Hematologie etc.
Vă rugăm să-i ajutați! Vă mulțumim!
Program: Luni–Vineri: 7.30–11.00; Telefon: 0258 834 050
A pozitiv
A negativ
B negativ”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
