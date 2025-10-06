CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv: „Pacienți cu cazuri deosebit de grave trebuie transfuzați”

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, luni, 6 octombrie 2025, un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv.

„Avem nevoie de sânge pentru cazuri deosebit de grave. Pacienții respectivi au primit sânge și trombocite, dar în continuare ei trebuie să fie transfuzați pentru a fi salvați. Stocurile de sânge la aceste grupe sunt mici sau chiar foarte mici.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer