Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români. Care este acum VALOAREA tichetelor?
Donarea de sânge a devenit mai atractivă în 2025, datorită pachetului extins de beneficii oferit de stat românilor care îndeplinesc criteriile medicale. De la tichete valorice și analize gratuite, până la reduceri la transportul public, donatorii au acum mai multe motive să contribuie la salvarea de vieți.
Facilitațile se acordă pe baza documentelor justificative emise de centrele de transfuzie sanguină.
Tichete și facilități pentru donatori
Începând cu 2024, fiecare donare aduce donatorului bonuri de masă în valoare de 280 de lei, sumă care rămâne valabilă și în 2025. În plus, donatorii beneficiază anual de analize medicale gratuite, inclusiv investigații biologice extinse, consultații cardiologice și examene radiologice pulmonare, la recomandarea instituțiilor medicale.
Rezultatele analizelor efectuate la fiecare donare sunt comunicate gratuit și includ hemoleucograma, teste pentru boli infecțioase și alte investigații uzuale. În cazul unui deficit de fier, tratamentul substitutiv este asigurat fără costuri.
Salariații pot solicita o zi liberă în ziua donării, iar elevii, studenții și militarii beneficiază de scutire de frecvență pentru aceeași zi. Respectarea intervalelor de donare este esențială pentru siguranța donatorilor:
* bărbații pot dona de până la 5 ori pe an
* femeile de până la 4 ori pe an, conform recomandărilor medicale.
Intervalul între donări este de aproximativ 56 de zile, pentru refacerea completă a organismului.
Facilități speciale pentru București
Donatorii din Capitală sau cei care lucrează în București pot beneficia de reduceri la transportul public. Abonamentele pentru metrou și transportul în comun pot fi achiziționate cu 50% reducere, pe baza adeverinței de donator și a actului de identitate. În plus, cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și centrul de donare pot fi decontate în ziua donării, conform legislației în vigoare.
