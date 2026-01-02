CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, A pozitiv și A negativ: ,,Avem mare nevoie de donatori cu aceste grupe de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, A pozitiv și A negativ
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 2 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O pozitiv, A pozitiv și A negativ.
,,Avem mare nevoie de donatori cu aceste grupe de sânge. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul la CTS Alba în săptămâna 05.01.- 09.01.2026 este următorul:
*Luni, joi și vineri – Deschis / 7.30 -11.00;
*Marți și miercuri – Închis
„Amintim donatorilor că NU SE CONSUMĂ ALCOOL ȘI GRĂSIMI CU 2-3 ZILE ÎNAINTE DE DONARE”, a precizat Dr. Ana Savu, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
