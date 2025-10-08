CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au reluat, miercuri, 8 octombrie 2025, apelul pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele A negativ și AB pozitiv.
„Revenim cu rugămintea ca persoanele cu grupa A negativ să vina la noi în centru pentru a dona sânge. De asemenea, avem mare nevoie și de donatori cu grupa AB pozitiv. La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie în continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
