CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: ,,Avem multe solicitări pentru sânge din această grupă, majoritatea urgențe, pacienți cu nevoi transfuzionale"

Ioana Oprean

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni, 30 martie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ.

„Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa O negativ. Rugăm persoanele care au această grupă să vină la noiîin centru pentru a dona sânge. Sunt multe solicitări pe O negativ, majoritatea urgențe. Pentru ca toți pacienții cu nevoi transfuzionale să fie salvați este nevoie și de ajutorul vostru. Vă mulțumim”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50 kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

