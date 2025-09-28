CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ.
„În ultimele 7 zile au avut loc două accidente rutiere (al doilea chiar duminică, 28 septembrie 2025), în care persoanele implicate sunt cu politraumatism și au grupa B negativ (grupa rară). Rugăm persoanele care au această grupă să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Stocul de sânge la B negativ este foarte mic”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Citește și: Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români. Care este acum VALOAREA tichetelor?
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate
Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de marți, 30 septembrie 2025, a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil […]
Locuințe sociale 2025 | Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia urmează să fie aprobată
Locuințe sociale 2025 | Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia urmează să fie aprobată Urmează să fie aprobată, în ședința ordinară de marți, 30 septembrie 2025, a Consiliului Local Alba Iulia, Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia. Conform raportului Direcției de Asistență Spcială, în prezent […]
UPDATE FOTO | INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism
INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, la Sebeș. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, beteaua de intrare A10 spre A1, sens Sebeș-Sibiu. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul unde au murit 6 copii: Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult într-un spital
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul unde au murit 6 copii: Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu...
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului. Ce planuri au autoritățile pentru modernizare?
Transfăgărășanul, 51 de ani de istorie. Planuri de modernizare pentru unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume La 51...
Știrea Zilei
VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
„Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje...
VIDEO | Cerere în căsătorie inedită la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți
Cerere în căsătorie la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți Evenimentul „AIUD...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge...
FOTO | Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate
Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...