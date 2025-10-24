CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB negativ: „Avem un stoc foarte mic la această grupă și facem față greu solicitărilor”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB negativ
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 24 octombrie 2025, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB negativ.
„Se știe că AB negativ este cea mai rară grupă de sânge. Din păcate avem un stoc foarte mic la această grupa și facem față greu solicitărilor. Rugăm frumos persoanele care știu că au grupa AB negativ să vină la noi în centru pentru a dona sânge.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
