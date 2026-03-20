Sport

CSU Alba Iulia – Unirea DMO 1-0 (0-0), în penultima rundă a sezonului regular | Universitarii, succes prețios în inferioritate numerică!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 minute

în

De

CS Universitar Alba Iulia – Unirea DMO 1-0 (0-0), în penultima rundă a sezonului regular | Universitarii, succes prețios în inferioritate numerică!

CS Universitar Alba Iulia a cucerit 3 puncte importante, la ultima reprezentație în sezonul regular, 1-0 (0-0), pe „Pielarul”, câștigând cu un gol înscris în inferioritate numerică

Trei puncte prețioase pentru tânăra garnitură studențească, succes care a îndepărtat-o de ultima poziție, CSU urcând pe poziția a noua în clasamentul Seriei 7.

O partidă modestă între ultimele două clasate din ierarhie, miza spunându-și cuvântul. Universitarii au jucat în inferioritate numerică din minutul 76, când a fost eliminat Pîrv. „Alb-albaștrii” au dat lovitura prin golul marcat de Gâțan (84), deși evoluau în 10!

Ultimul joc din sezonul regular pentru formația universitară, care în runda a 22-a va sta. CSU va evolua în play-out.

Arbitri T. Pîrlog (Cazașu), A. Grigore (Pantelimon), R. Coza (București); rezervă N. Bodocan (Cluj-Napoca) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), L. Hotico (Timișoara)

Secțiune Știri sub articolul principal



Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-0 (1-0) | „Roș-albaștrii”, pas uriaș spre play-off, Petra – gol de aur!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

în

20 martie 2026

De

Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-0 (1-0) | „Roș-albaștrii”, pas uriaș spre play-off, Petra – gol de aur! Metalurgistul Cugir a învins Viitorul Arad, în derby-ul pentru calificarea în play-off, scor 1-0 (1-0), gol de aur marcat de Petra! O victorie uriașă a formației lui Lucian Itu care a făcut un pas hotărât spre play-off-ul Seriei […]

Citește mai mult

Sport

Stanciu și Rațiu, în lotul României pentru barajul cu Turcia de calificare la Campionatul Mondial 2026! Surprize uriașe oferite de Mircea Lucescu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

20 martie 2026

De

Stanciu și Rațiu, în lotul României pentru barajul cu Turcia de calificare la Campionatul Mondial 2026! Surprize uriașe oferite de selecționerul Mircea Lucescu Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, fotbaliștii din Alba, se regăsesc în lotul României pentru barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Confruntarea este programată joi, 26 martie, ora 19.00, la […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, a treia victorie la rând la fotbal feminin, în SuperLiga! Goluri marcate de straniere în succesul net cu Vasas Femina

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

20 martie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, a treia victorie la rând la fotbal feminin, în SuperLiga! Goluri marcate de straniere în succesul net cu Vasas Femina, scor 4-0 CSM Unirea Alba Iulia a repurtat a treia victorie consecutivă în play-out-ul SuperLigii feminin, 4-0 (3-0), la Micești cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, fotbal […]

Citește mai mult