CSU Alba Iulia – Unirea DMO 1-0 (0-0), în penultima rundă a sezonului regular | Universitarii, succes prețios în inferioritate numerică!

CS Universitar Alba Iulia – Unirea DMO 1-0 (0-0), în penultima rundă a sezonului regular | Universitarii, succes prețios în inferioritate numerică!

CS Universitar Alba Iulia a cucerit 3 puncte importante, la ultima reprezentație în sezonul regular, 1-0 (0-0), pe „Pielarul”, câștigând cu un gol înscris în inferioritate numerică

Trei puncte prețioase pentru tânăra garnitură studențească, succes care a îndepărtat-o de ultima poziție, CSU urcând pe poziția a noua în clasamentul Seriei 7.

O partidă modestă între ultimele două clasate din ierarhie, miza spunându-și cuvântul. Universitarii au jucat în inferioritate numerică din minutul 76, când a fost eliminat Pîrv. „Alb-albaștrii” au dat lovitura prin golul marcat de Gâțan (84), deși evoluau în 10!

Ultimul joc din sezonul regular pentru formația universitară, care în runda a 22-a va sta. CSU va evolua în play-out.

Arbitri T. Pîrlog (Cazașu), A. Grigore (Pantelimon), R. Coza (București); rezervă N. Bodocan (Cluj-Napoca) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), L. Hotico (Timișoara)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI