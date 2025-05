CSU Alba Iulia – Gloria Bistrița 2-1 (1-1), în play-off | Studenții, victorie înainte de vacanță

CSU Alba Iulia a terminat pe treapta a treia a podiumului, ultimul joc stagional fiind o victorie cu liderul Gloria Bistrița, formație care se pregătește de barajul cu ACSO Filiași, primul din drumul spre Liga 2

Scorul a fost deschis de Namolovan (8) – cu un șut deviat din careu. Bistrițenii, care au folosit o distribuție a rezervelor au egalat în minutul 29, prin D. Covaci. Kilyen (88) a marcat golul victoriei, cu o execuție perfectă a unei lovituri libere de la 20 de metri. În final a fost eliminat Marku, pentru cumul de avertismente

Gloria a suferit două eșecuri stagionale, ambele cu CSU Alba Iulia, primul fiind în runda a doua, 2-0, în sezonul regular

Universitarii vor intra în vacanță după acest meci în care vor întâlni liderul detașat. Gloria Bistrița a înregistrat o singură remiză în această fază a competiției, în rest câștigând toate confruntările.

Cazul Pădurariu a primit un nou termen din partea Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF la ședința din 12 mai, al șaptelea termen al telenovelei fiind în 19 mai!

Arbitri: M. Lăstun, Cr. Cosmescu, An. Dumitrașcu, rezervă C. Marinoiu (toți Râmnicu Vâlcea) Observatori C. Trancă (Timișoara), I. Somolyak (Odorheiu Secuiesc)

