Sport

CSU Alba Iulia – Dacia Orăștie 9-0 (4-0), într-o partidă de verificare | Studenții, la primul succes, unul categoric

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

CSU Alba Iulia – Dacia Orăștie 9-0 (4-0), într-o partidă de verificare | Studenții au realizat primul succes, unul categoric

Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia a câștigat partida de verificare de pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, la o diferență categorică, scor 9-0 (4-0) cu Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 din Hunedoara).

Citește și: Jiul Petroșani – CSU Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală

După 3 înfrângeri la rând, universitarii au înregistrat și primul succes, la prima dispută din 2026 pe teren propriu, golurile fiind parcate de Pandor, Velțan – dublă, A. Mihai – triplă (primul din penalty), Tamaș, Milchiș, S. Pîrv. Ultimul test va fi vineri, 20 februarie, cu ACS Mediaș, în deplasare.

CSU Alba Iulia: Pauletti – Grosu, Milchiș, Rusu, Sebaș – Man (ex CIL Blaj), P. Cristea, Velțan, Tamaș, Florea, Pandor; au mai intrat A. Mihai, B. Pop, Bercheșan, Trifu, Cârja, Dumitrescu, Bălan, E. Vlad, Vancea, Blagu, S. Pîrv, Buzilă; absenți Crîng (a plecat), Gâțan, Stănilă. Antrenor Nicolae Ghișa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Metalurgistul Cugir – CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul al iernii pe „Arena Cugir”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

14 februarie 2026

De

Metalurgistul Cugir  a remizat cu CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul din acest an pe „Arena Cugir”. O nouă achiziție la Metalurgistul, atacantul Dobre (SC Popești Leordeni) La primul joc de verificare din această iarnă pe „Arena Cugir”, Metalurgistul Cugir a remizat cu CSM Deva (lider cu maximum de puncte în Liga […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj – AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

14 februarie 2026

De

CIL Blaj a învins AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă CIL Blaj a învins AFC Agnita, scor 8-0 (3-0), într-o partidă disputată în Parcul „Avram Iancu”, în penultima repetiție a iernii, o diferență categorică. Citește și: CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

13 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului, AFK Csiksereda Miercurea Ciuc Echipa de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia va evolua în Grupa B a Cupei României, urmând a avea oponente pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, tocmai deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești și Rapid, două divizionare secunde […]

Citește mai mult