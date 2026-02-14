CSU Alba Iulia – Dacia Orăștie 9-0 (4-0), într-o partidă de verificare | Studenții au realizat primul succes, unul categoric

Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia a câștigat partida de verificare de pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, la o diferență categorică, scor 9-0 (4-0) cu Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 din Hunedoara).

După 3 înfrângeri la rând, universitarii au înregistrat și primul succes, la prima dispută din 2026 pe teren propriu, golurile fiind parcate de Pandor, Velțan – dublă, A. Mihai – triplă (primul din penalty), Tamaș, Milchiș, S. Pîrv. Ultimul test va fi vineri, 20 februarie, cu ACS Mediaș, în deplasare.

CSU Alba Iulia: Pauletti – Grosu, Milchiș, Rusu, Sebaș – Man (ex CIL Blaj), P. Cristea, Velțan, Tamaș, Florea, Pandor; au mai intrat A. Mihai, B. Pop, Bercheșan, Trifu, Cârja, Dumitrescu, Bălan, E. Vlad, Vancea, Blagu, S. Pîrv, Buzilă; absenți Crîng (a plecat), Gâțan, Stănilă. Antrenor Nicolae Ghișa.

