CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 0-3, în finala Diviziei A1 la volei feminin! Echipa din „Mica Romă”, pas important spre titlu!!!

Volei Alba Blaj a câștigat al treilea joc al finalei Diviziei A1, după o prestație excelentă, scor 3-0 (25-17, 26-24, 25-20) și a preluat avantajul la general, conducând cu 2-1.

Blajul a avut alături inimoasa galerie, care a dominat fondul sonor la Voluntari

Echipa din „Mica Romă” are acum prima șansă la adjudecarea trofeului, prin acest succes, mutând presionea pe deținătoarea titlului

Dacă celelalte două parțiale au fost dominate clar de vizitatoare, setul secund a fost unul electrizant prin derularea ostilităților. Blajul părea că nu are probleme, a început tare, 8-2 și 14-10. Gazdele au revenit, au făcut de la 15-17 21-17, apoi 22-18, Blajul s-a apropiat la 22-21, a egalat la 23 și a avut prima minge de set. 26-24 cu un as Kharcenko, după ce la 23-23 și Ruban făcuse un as

Partida a durat 81 de minute, fiind dominată clar de vizitatoare: 11-4 la blocaje (Kharcenko – 6) și 5-2 la ași (4 Ruban)! Cele mai multe puncte le-au realizat Yelizaveta Ruban – 21 și Amelie Rotar – 16, principalele guri de foc

