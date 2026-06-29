CSM Unirea-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin a municipiului Alba Iulia, din toamnă! Sportul sub panou revine în Cetatea Marii Uniri, în ediția 2026/2027 din Liga 1
CSM Unirea-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin a municipiului Alba Iulia, din toamnă! Sportul sub panou revine în Cetatea Marii Uniri, în ediția 2026/2027 din Liga 1, al doilea eșalon competițional
CSM Unirea-CSU Alba Iulia este noua echipă de baschet feminin a municipiului reședință de județ, din toamna acestui an! Sportul sub panou revine în Cetatea Marii Uniri, începând din această toamnă, în ediția 2026/2027 din Liga 1, al doilea eșalon competițional al baschetului autohton.
Citește și: După un deceniu, adio baschet în Cetatea Marii Uniri! CSU Alba Iulia abandonează activitatea la nivel de senioare
După o pauză de 8 ani, baschetul își face iarăși loc la Alba Iulia, CSU Alba Iulia abandonând activitatea din motive financiare în 2018, când la CSU Alba Iulia s-a înființat echipa de fotbal seniori.
Această inițiativă are la bază colaborarea dintre CS Municipal Alba Iulia și CS Universitar Alba Iulia (la fel s-a procedat recent și la rugby feminin), având alături Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, dar și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, un parteneriat care vizează perspectiva.
„Vrem să repornim baschetul din Alba Iulia prin acest proiect pe termen lung. Sperăm într-o colaborare prolifică între toate părțile implicate. Am discutat și cu reprezentanții Federației Române de Baschet, iar după 1 august o să aflăm mai multe detalii în privința înscrierii în Liga 1. Lotul va fi compus din jucătoare provenite de la LPS Alba Iulia, plus câteva jucătoare cu experiență din zonă”, a explicat Bogdan Duma, oficialul clubului CSU Alba Iulia.
*Antrenor Valentin Urian, printre jucătoare, Andreea Fleșer!
Antrenorul noii echipei de senioare din Alba Iulia va fi antrenorul Valentin Urian, recunoscut prin rezultatele excelente realizate la nivel juvenil cu LPS Alba Iulia. Printre componentele lotului va fi aiudeanca Andreea Fleșer (27 de ani), fostă echipieră a CSU Alba Iulia, implicate în ultimii ani în proiecte sportive la Alba Iulia și Aiud, care va avea și rol administrative.
Echipa din Cetatea Marii Uniri a evoluat neîntrerupt în primul eșalon, în ultimul deceniu, începând din 2008, exceptând stagiunea 2016-2017, când din postura de vicecampioană națională, din motive financiare, s-a preferat a doua scenă. CSU Alba Iulia a avut patru sezoane consecutive în “careul de ași” al competiției feminine interne, ajungând pe locul secund în urmă cu doi ani, s-a câștigat în două rânduri Liga Europei Centrale (2014 și 2016) și a jucat două finale în Cupa României (2013 și 2015)!
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Handbalista Teodora Damian, din Războieni-Cetate, cea mai bună jucătoare a României la Campionatul Mondial Under 20 | Jucătoarea din Alba, principala marcatoare a „tricolorelor”, în China!
Handbalista Teodora Damian, din Războieni-Cetate, cea mai bună jucătoare a României la Campionatul Mondial Under 20 | Jucătoarea din Alba, principala marcatoare a „tricolorelor”, în China! Teodora Damian, ucătoarea cu un potențial imens, legitimată la Minaur Baia Mare și revenită după o gravă accidentare la cot, a impresionat la Campionatul Mondial din China, unde este […]
Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri!
Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri, la Craiova! Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) a devenit vicecampioană națională, clasându-se pe locul secund în proba de 3000 metri (cu timpul 10:47.91) din cadrul Campionatelor Naționale de […]
AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026
AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026 O nouă performanță internațională a înotătorului român David Popovici. Acesta a cucerit, în seara zilei de duminică, 28 iunie 2026, medalia de aur în proba de 200 m liber a Trofeului Settecolli, de la Roma. Timpul său a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei Proba...
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS Anul...
Știrea Zilei
Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP
Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP Veste bombă, luni, 29 iunie 2026: S-a...
UPDATE | Tragedie la Bucerdea Grânoasă: Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața după ce și-a prins mână într-o balotieră
Accident grav în Bucerdea Grânoasă: Persoană inconștiență după ce și-ar fi prins unul dintre membrele superioare la o balotieră Un...
Curier Județean
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme...
FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi”
Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...