CSM Unirea-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin a municipiului Alba Iulia, din toamnă! Sportul sub panou revine în Cetatea Marii Uniri, în ediția 2026/2027 din Liga 1, al doilea eșalon competițional

CSM Unirea-CSU Alba Iulia este noua echipă de baschet feminin a municipiului reședință de județ, din toamna acestui an! Sportul sub panou revine în Cetatea Marii Uniri, începând din această toamnă, în ediția 2026/2027 din Liga 1, al doilea eșalon competițional al baschetului autohton.

După o pauză de 8 ani, baschetul își face iarăși loc la Alba Iulia, CSU Alba Iulia abandonând activitatea din motive financiare în 2018, când la CSU Alba Iulia s-a înființat echipa de fotbal seniori.

Această inițiativă are la bază colaborarea dintre CS Municipal Alba Iulia și CS Universitar Alba Iulia (la fel s-a procedat recent și la rugby feminin), având alături Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, dar și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, un parteneriat care vizează perspectiva.

„Vrem să repornim baschetul din Alba Iulia prin acest proiect pe termen lung. Sperăm într-o colaborare prolifică între toate părțile implicate. Am discutat și cu reprezentanții Federației Române de Baschet, iar după 1 august o să aflăm mai multe detalii în privința înscrierii în Liga 1. Lotul va fi compus din jucătoare provenite de la LPS Alba Iulia, plus câteva jucătoare cu experiență din zonă”, a explicat Bogdan Duma, oficialul clubului CSU Alba Iulia.

*Antrenor Valentin Urian, printre jucătoare, Andreea Fleșer!

Antrenorul noii echipei de senioare din Alba Iulia va fi antrenorul Valentin Urian, recunoscut prin rezultatele excelente realizate la nivel juvenil cu LPS Alba Iulia. Printre componentele lotului va fi aiudeanca Andreea Fleșer (27 de ani), fostă echipieră a CSU Alba Iulia, implicate în ultimii ani în proiecte sportive la Alba Iulia și Aiud, care va avea și rol administrative.

Echipa din Cetatea Marii Uniri a evoluat neîntrerupt în primul eșalon, în ultimul deceniu, începând din 2008, exceptând stagiunea 2016-2017, când din postura de vicecampioană națională, din motive financiare, s-a preferat a doua scenă. CSU Alba Iulia a avut patru sezoane consecutive în “careul de ași” al competiției feminine interne, ajungând pe locul secund în urmă cu doi ani, s-a câștigat în două rânduri Liga Europei Centrale (2014 și 2016) și a jucat două finale în Cupa României (2013 și 2015)!

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