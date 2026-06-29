VIDEO | Canonizare locală a Sfintei Cuvioase Filotimia, chiar de Hramul Mănăstirii Râmeț

Canonizare locală a Sfintei Cuvioase Filotimia, chiar de Hramul Mănăstirii Râmeț

Mănăstirea Râmeț trăiește în aceste zile unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă: proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, eveniment desfășurat chiar în contextul hramului așezământului monahal, sărbătorit la 29 iunie, de praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Manifestările liturgice și culturale s-au desfășurat în perioada 25–29 iunie 2026, reunind ierarhi, monahi și numeroși credincioși veniți din întreaga țară pentru a cinsti viața celei care a fost monahia Filotimia Manolache, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Un moment de recunoaștere a sfințeniei

Proclamarea locală vine după ce Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost inclusă în rândul sfinților canonizați de Biserica Ortodoxă Română, alături de alte femei cu vieți pilduitoare, în contextul unui amplu proces de recunoaștere a sfințeniei contemporane.

Potrivit organizatorilor, evenimentul de la Râmeț reprezintă „o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”, aducând în atenție modelul unei vieți trăite în credință, rugăciune și jertfelnicie, în spiritul familiei creștine.

Hramul Mănăstirii Râmeț – cadru al proclamării

Ziua de 29 iunie, dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, are o semnificație aparte pentru obștea de la Râmeț, aceștia fiind ocrotitorii spirituali ai mănăstirii. În această zi are loc punctul culminant al manifestărilor: proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești.

Pe parcursul întregii perioade, pelerinii participă la slujbe speciale, procesiuni, binecuvântări și momente de rugăciune, dar și la evenimente culturale și editoriale dedicate noii sfinte.

O viață monahală readusă în lumină

Sfânta Cuvioasă Filotimia, cunoscută în viața monahală prin smerenie și dăruire, este evocată în mod special ca mamă a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, unul dintre marii duhovnici ai Râmețului din secolul XX.

În ultimii ani, la mănăstire au avut loc și alte momente semnificative legate de cinstirea ei: deshumarea și aflarea moaștelor, așezarea acestora spre venerare și pregătiri pentru încadrarea liturgică în cultul public al Bisericii.

Program liturgic și manifestări culturale

Evenimentele de la Râmeț au inclus Sfânta Liturghie zilnică, Vecernii, procesiuni și slujbe de binecuvântare, precum și lansări de carte și conferințe dedicate spiritualității românești. Unul dintre volumele recente prezentate în acest context este „Maternitatea sfințitoare – Sfânta Cuvioasă Filotimia”, lucrare dedicată rolului ei spiritual și familial.

Un reper pentru viața bisericească locală

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Filotimia marchează nu doar un moment de celebrare liturgică, ci și o reafirmare a continuității tradiției duhovnicești a Mănăstirii Râmeț, una dintre cele mai vechi vetre monahale din Transilvania.

Pentru credincioși, evenimentul devine un prilej de pelerinaj, rugăciune și recunoștință, într-un context în care memoria sfinților locali este readusă în centrul vieții spirituale contemporane.