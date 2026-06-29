Curier Județean

FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi”

Patru absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor de la ISU Alba, potrivit unui mesaj transmis de ISU Alba, astăzi, 29 iunie 2026.

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Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a transmis un mesaj în care transmit o adaptare cât mai rapidă la rigorile și cerințele statutului de pompier militar celor cinci noi colegi.

,,Forțe noi, aceeași misiune: Salvarea de vieți!

​Astăzi le spunem „Bun venit!” celor 4 noi colegi care se alătură Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Alba. Absolvenți ai Școlii de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” Boldești, tinerii subofițeri sunt pregătiți să treacă de la băncile școlii direct în linia întâi, în sprijinul comunității.

​Ne bucurăm să îi avem în echipă și suntem gata să le oferim tot suportul pentru a deveni salvatori de elită.

Rigorile acestei meserii sunt mari, dar suntem convinși că determinarea lor va face diferența.”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.

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