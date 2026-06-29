Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP: Judecarea ordonanței președințiale, AMÂNATĂ pentru 1 iulie
Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP: Judecarea ordonanței președințiale, AMÂNATĂ pentru 1 iulie
Conflictul Primăria Alba Iulia-STP a ajuns în faza pe ordonanță președințială, după ce primăria Alba Iulia a formulat la Tribunalul Alba o cerere de ordonanță președințială.
Prima ședință a avut loc astăzi, 29 iunie 2026, însă o decizie a fost amânată, potrivit surselor ziarulunirea.ro, pentru data de 1 iulie 2026.
,,Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 01.07.2026, ora 10:00, față de cererea de amânare formulată de apărătoarea pârâtului Serviciul de Transport Public S.A., și pentru când:
– pune în vedere apărătoarei pârâtului să își asigure substituirea în situația în care va fi în imposibilitate de prezentare;
– pune în vedere părților să pregătească concluzii cu privire la competența de soluționare a cererii, respectiv în virtutea cărei calități reclamanta a introdus prezenta cerere de chemare în judecată.”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portal.just.ro.
Prin ordonanța președințială, Primăria Alba Iulia, prin primarul Gabriel Pleșa, solicită Societății de Transport Public (STP) SA Alba Iulia și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL) să se reia transportul provizoriu până la soluționarea conflictului de muncă și, în subsidiar, asigurarea a 33 % din capacitatea de transport, dacă se consideră că este vorba de un conflict de muncă legal.
Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Alba în cursul zilei de marți, 23 iunie 2026. Dosarul are primul termen stabilit pentru luni, 29 iunie 2026, pitrivit Biroului de Presă al Tribunalului Alba.
Citește și: Conflictul Primăria Alba Iulia-STP în faza pe ordonanță președințială: Cerere depusă la Tribunalul Alba pentru reluarea transportului de călători
Ordonanță președințială, procedură judiciară de urgență
O ordonanță președințială este o procedură judiciară de urgență prin care instanța dispune măsuri provizorii, atunci când există o situație care nu poate aștepta soluționarea unui proces pe fond. Ea nu stabilește definitiv drepturile părților, ci doar reglementează temporar o situație pentru a preveni un prejudiciu sau pentru a menține o stare de fapt până la judecarea cauzei principale.
Măsurile dispuse sunt obligatorii și se execută imediat, dar au caracter temporar și pot fi modificate sau înlăturate prin hotărârea finală din procesul principal.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu
SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu Examenul de Bacalaureat 2026 a început luni, 29 iunie 2026, cu prima probă scrisă, la Limba și literatura română. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Ministerul Educației va publica în mod oficial modelele primite de absolvenții […]
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Șugag a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 28 iunie 2026, la ora 21.35. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru […]
Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam
Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam Administrația locală din Alba Iulia introduce prin proiectul de hotărâre nr. 235 din 17 iunie 2026, pus în consultare publică, un nou […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS Anul...
29 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe
COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe Administrația Națională de Meteorologie a...
Știrea Zilei
Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP: Judecarea ordonanței președințiale, AMÂNATĂ pentru 1 iulie
Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP: Judecarea ordonanței președințiale, AMÂNATĂ pentru 1 iulie Conflictul Primăria Alba Iulia-STP a ajuns...
FOTO | SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu
SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu Examenul de Bacalaureat 2026 a început...
Curier Județean
Învățământul liceal tehnologic dual la fabricile Mercedes-Benz Star Transmission și Star Assembly: Locul în care pasiunea pentru tehnică devine o carieră de viitor
Învățământul liceal tehnologic dual la fabricile Mercedes-Benz Star Transmission și Star Assembly: Locul în care pasiunea pentru tehnică devine o...
FOTO | Rezultate impresionante pentru CSM Unirea Alba Iulia la Transylvania Triathlon 2026: Ce locuri au ocupat sportivii
Rezultate impresionante pentru CSM Unirea Alba Iulia la Transylvania Triathlon 2026: Ce locuri au ocupat sportivii Sportivii de la CSM...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...