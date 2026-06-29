Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP: Judecarea ordonanței președințiale, AMÂNATĂ pentru 1 iulie

Conflictul Primăria Alba Iulia-STP a ajuns în faza pe ordonanță președințială, după ce primăria Alba Iulia a formulat la Tribunalul Alba o cerere de ordonanță președințială.

Prima ședință a avut loc astăzi, 29 iunie 2026, însă o decizie a fost amânată, potrivit surselor ziarulunirea.ro, pentru data de 1 iulie 2026.

,,Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 01.07.2026, ora 10:00, față de cererea de amânare formulată de apărătoarea pârâtului Serviciul de Transport Public S.A., și pentru când:

– pune în vedere apărătoarei pârâtului să își asigure substituirea în situația în care va fi în imposibilitate de prezentare;

– pune în vedere părților să pregătească concluzii cu privire la competența de soluționare a cererii, respectiv în virtutea cărei calități reclamanta a introdus prezenta cerere de chemare în judecată.”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portal.just.ro.

Prin ordonanța președințială, Primăria Alba Iulia, prin primarul Gabriel Pleșa, solicită Societății de Transport Public (STP) SA Alba Iulia și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL) să se reia transportul provizoriu până la soluționarea conflictului de muncă și, în subsidiar, asigurarea a 33 % din capacitatea de transport, dacă se consideră că este vorba de un conflict de muncă legal.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Alba în cursul zilei de marți, 23 iunie 2026. Dosarul are primul termen stabilit pentru luni, 29 iunie 2026, pitrivit Biroului de Presă al Tribunalului Alba.

Ordonanță președințială, procedură judiciară de urgență

O ordonanță președințială este o procedură judiciară de urgență prin care instanța dispune măsuri provizorii, atunci când există o situație care nu poate aștepta soluționarea unui proces pe fond. Ea nu stabilește definitiv drepturile părților, ci doar reglementează temporar o situație pentru a preveni un prejudiciu sau pentru a menține o stare de fapt până la judecarea cauzei principale.

Măsurile dispuse sunt obligatorii și se execută imediat, dar au caracter temporar și pot fi modificate sau înlăturate prin hotărârea finală din procesul principal.

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