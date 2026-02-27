Sport

CSM Unirea Alba Iulia, victorie uriașă, 8-7 cu ASD Bogliasco, în primul meci din Conference Cup la polo feminin!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, victorie uriașă, 8-7 cu ASD Bogliasco, în primul meci din Conference Cup la polo feminin, competiție disputată în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia are șanse majore să se califice în Turneul Final 8, după acest succes remarcabil. Pentru echipa pregătită de Ovidiu Pocol este un nou turneu internațional, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, turul II din Conference Cup, Grupa A. Sunt 3 echipe, iar primele două clasate se vor califica în Turneul Final 8.

Un meci senzațional realizat de campioana României, care a câștigat cu 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), după o revenire extraordinară, de la 0-2, la 2-2, apoi de la 2-4, la 4-4, preluând conducerea în ultimul sfert când de la 4-5 a făcut 7-5.

Au marcat Lorena Vîrtosu – 3, Cecilia Diaz – două, Amalia Novăcean, Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte unul

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, la Danube Cup, în Ungaria: 4 victorii și un eșec | Polo feminin în Bazinul Olimpic, în weekend, Conference Cup, turul II

Este o misiune dificilă pentru gazde, ținând cont de forța adversarilor: Sant Feliu (Spania) a câștigat o grupă, în Malta, și ASD Bogliasco 1951 (Italia) – venită din preliminariile LEN Euro Cup

*vineri, 27 februarie, la ora 18.00: CSM Unirea Alba Iulia – ASD Bogliasco 8-7;

*sâmbătă, 28 februarie, ora 18.00: ASD Bogliasco – CN Sant Feliu;

*duminică, 1 martie, ora 10.30: CN Sant Feliu – CSM Unirea Alba Iulia (ora României).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

27 februarie 2026

De

Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului, în primul meci din 2026 Metalurgistul Cugir a câștigat 3 puncte prețioase în lupta pentru play-off, prin victoria de acasă cu CSU Alba Iulia, scor 2-1 (1-1), din derby „de Alba”, la […]

Citește mai mult

Sport

Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, la Domeniul Schiabil Șureanu, în 7 și 8 martie | Programul înscrierilor și condiții de participare

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

26 februarie 2026

De

Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, se va desfășura la Domeniul Schiabil Șureanu, în 7 și 8 martie | Programul înscrierilor și condiții de participare Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, se va desfășura în 7 și 8 martie la Domeniul Schiabil Șureanu. Citește și: Adrenalină pe pârtie: „Cupa de schi Șureanu”, ediția 2025. […]

Citește mai mult

Sport

Start incitant în sezonul de primăvară în Liga 3!  Două derby-uri „de Alba”, primele meciuri din 2026, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

26 februarie 2026

De

Start incitant în sezonul de primăvară în Liga 3!  Două derby-uri „de Alba”, primele meciuri din 2026, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, în Seria 7 Start debordant în sezonul de primăvară din Liga 3, primele jocuri din 2026, în etapa a 18-a a Seriei 7 din eșalonul […]

Citește mai mult