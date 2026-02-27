CSM Unirea Alba Iulia, victorie uriașă, 8-7 cu ASD Bogliasco, în primul meci din Conference Cup la polo feminin!!!
CSM Unirea Alba Iulia, victorie uriașă, 8-7 cu ASD Bogliasco, în primul meci din Conference Cup la polo feminin, competiție disputată în Bazinul Olimpic din Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia are șanse majore să se califice în Turneul Final 8, după acest succes remarcabil. Pentru echipa pregătită de Ovidiu Pocol este un nou turneu internațional, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, turul II din Conference Cup, Grupa A. Sunt 3 echipe, iar primele două clasate se vor califica în Turneul Final 8.
Un meci senzațional realizat de campioana României, care a câștigat cu 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), după o revenire extraordinară, de la 0-2, la 2-2, apoi de la 2-4, la 4-4, preluând conducerea în ultimul sfert când de la 4-5 a făcut 7-5.
Au marcat Lorena Vîrtosu – 3, Cecilia Diaz – două, Amalia Novăcean, Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte unul
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, la Danube Cup, în Ungaria: 4 victorii și un eșec | Polo feminin în Bazinul Olimpic, în weekend, Conference Cup, turul II
Este o misiune dificilă pentru gazde, ținând cont de forța adversarilor: Sant Feliu (Spania) a câștigat o grupă, în Malta, și ASD Bogliasco 1951 (Italia) – venită din preliminariile LEN Euro Cup
*vineri, 27 februarie, la ora 18.00: CSM Unirea Alba Iulia – ASD Bogliasco 8-7;
*sâmbătă, 28 februarie, ora 18.00: ASD Bogliasco – CN Sant Feliu;
*duminică, 1 martie, ora 10.30: CN Sant Feliu – CSM Unirea Alba Iulia (ora României).
