CSM Unirea Alba Iulia, la Danube Cup, în Ungaria: 4 victorii și un eșec | Polo feminin în Bazinul Olimpic, în weekend, Conference Cup, turul II, cu adversari puternici pentru campioana României

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a realizat 4 victorii și o înfrângere la Danube Cup, al doilea turneu, disputat în Ungaria, la Győr (turneul final va fi în luna mai).

Sunt rezultate similare cu cele înregistrate la Becej (Serbia) în octombrie, demn de consemnat fiind diferența mai mică în insuccesul cu liderul ierarhiei (acum 4 luni a fost 8-17)

Formația din Cetatea Marii Uniri a câștigat la diferențe categorice 4 întâlniri și a pierdut un singur joc, cu gazdele, care conduc ierarhia, cu maximum de puncte.

Rezultatele înregistrate de deținătoarea eventului național au fost, în ordine: *15-5 cu Palilula; *30-5 cu ASV Wien; *17-5 cu Steaua Roșie Belgrad; *27-5 cu Partizan Belgrad; *14-17 cu Uni-Győr GYVSE.

Clasamentul, după 10 întâlniri, este următorul: 1. Győr 30 (229-54), 2. CSM Unirea Alba Iulia 24 (176-63), 3. Palilula 17 (102-128), 4. Partizan Belgrad 10 (80-135), 5. Steaua Roșie Belgrad 9 (88-160), 6. ASV Wien 0 (69-204).

Pentru echipa pregătită de Ovidiu Pocol urmează, în weekend, un nou turneu internațional, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, turul II din Conference Cup, Grupa A. Sunt 3 echipe, iar primele două clasate se vor califica în Turneul Final 8. Este o misiune dificilă pentru gazde, ținând cont de forța adversarilor: Sant Feliu (Spania) a câștigat o grupă, în Malta, și ASD Bogliasco 1951 (Italia) – venită din preliminariile LEN Euro Cup

CSM Unirea a mai găzduit, în noiembrie, un turneu de calificare din faza întâi a celei de-a treia întreceri continentale ca importanță, unde s-a clasat pe locul secund, după un gol marcat în ultima secundă cu VK Jadran Split, în meciul decisiv.

Programul este următorul:

*vineri, 27 februarie, la ora 18.00: CSM Unirea Alba Iulia – ASD Bogliasco 1951;

*sâmbătă, 28 februarie, ora 18.00: ASD Bogliasco – CN Sant Feliu;

*duminică, 1 martie, ora 10.30: CN Sant Feliu – CSM Unirea Alba Iulia (ora României).

