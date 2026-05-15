Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 16-17 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la „Zilele Băilor Sărate”, pe traseul marșului moto „Respect în trafic” și la evenimentele sportive din județ

Ioana Oprean

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba vor fi prezenți pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la manifestarea cultural-artistică „Zilele Băilor Sărate”, organizată în orașul Ocna Mureș, precum și pe traseul marșului moto „Respect în trafic”, desfășurat pe ruta Aiud – Alba Iulia – Cugir – Sebeș.

Totodată, vom fi prezenți și la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Universitar Alba Iulia și ACS Progresul Pecica, meci care va avea loc la Baza Sportivă „Pielarul” din municipiul Sebeș.

Pentru evitarea unor situații nedorite, recomandăm participanților:

– să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;
– să acorde atenție bunurilor personale;
– să evite implicarea în conflicte sau provocări;
– să manifeste răbdare și responsabilitate în trafic;
– să nu introducă la manifestările publice obiecte ori substanțe interzise de lege.

În cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale sau se află într-o situație de pericol, cetățenii pot solicita sprijinul jandarmilor aflați în zonă sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

