CSM Unirea Alba Iulia, primul eșec al anului la fotbal feminin: 0-3 în Cupa României, cu deținătoarea trofeului, FK Csikszereda Miercurea Ciuc
CSM Unirea Alba Iulia a suferit primul eșec al anului la fotbal feminin, 0-3 (0-1) în deplasare în Cupa României, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa secundă a competiției „KO”.
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița și imbatabile în 2026
Uniristele au avut în față tocmai deținătoarea trofeului care a câștigat clar, goluri Ana Maria Vlădulescu, Lindsey Leigh Porter, Anita Kis, profitând de faptul că oponentele au jucat în inferioritate numerică. CSM Unirea: Câmpean/cpt. – Banciu, Nagy, Vazquez, Ruvila, Bistrian, Sanchez, Bpcanu, Coceanovschi, Ancăș, Laiu; rezerve Toma, Vincze, Cîrjan, Stan, Sibișean, Șuveț.
FK Csikszereda s-a calificat deja în semifinale, având maximum de puncte în două întâlniri. În Grupa B mai este jocul CSM Unirea Alba Iulia – Rapid (miercuri, 29 aprilie, ora 17.00, la Micești), unul fără importanță. Ambele formații au câte 3 puncte după succesele cu Petrolul Ploiești (12-0, Unirea; 3-0, Rapid).
Gruparea din Cetatea Marii Uniri era imbatabilă în 2026, având 6 partide fără a pierde (5 victorii). Lider în play-out, formația pregătită de Marcel Rusu va susține următorul meci miercuri, 22 aprilie, în deplasare, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.
Foto: FC Csikszereda Miercurea Ciuc
VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo
VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo Volei Alba Blaj, campioana României, a reușit să cucerească Cupa României al doilea an la rând, chiar în „Mica Romă”, după 3-2 (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17) cu Dinamo. A fost un meci nebun, „thriller”, decis […]
VIDEO: SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut
SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut, 3-1 cu Corona Brașov În finala Cupei României la masculin, Corona Brașov – SCM Zalău 1-3 (25-20, 25-27, 14-25, 23-25). În „Alba Blaj” Arena a fost o atmosferă senzațională, cele două finaliste având alături galerii […]
VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14!
CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14! CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri fiind angrenată în cursa pentru accedrea în eșalonul secund. „Alb-negrii” sunt pe poziția a doua în play-off, la 3 puncte […]
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN...
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat Senatul României a...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud Un accident rutier a avut loc luni,...
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...