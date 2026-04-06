CSM Unirea Alba Iulia, primul eșec al anului la fotbal feminin: 0-3 în Cupa României, cu deținătoarea trofeului, FK Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Unirea Alba Iulia a suferit primul eșec al anului la fotbal feminin, 0-3 (0-1) în deplasare în Cupa României, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa secundă a competiției „KO”.

Uniristele au avut în față tocmai deținătoarea trofeului care a câștigat clar, goluri Ana Maria Vlădulescu, Lindsey Leigh Porter, Anita Kis, profitând de faptul că oponentele au jucat în inferioritate numerică. CSM Unirea: Câmpean/cpt. – Banciu, Nagy, Vazquez, Ruvila, Bistrian, Sanchez, Bpcanu, Coceanovschi, Ancăș, Laiu; rezerve Toma, Vincze, Cîrjan, Stan, Sibișean, Șuveț.

FK Csikszereda s-a calificat deja în semifinale, având maximum de puncte în două întâlniri. În Grupa B mai este jocul CSM Unirea Alba Iulia – Rapid (miercuri, 29 aprilie, ora 17.00, la Micești), unul fără importanță. Ambele formații au câte 3 puncte după succesele cu Petrolul Ploiești (12-0, Unirea; 3-0, Rapid).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri era imbatabilă în 2026, având 6 partide fără a pierde (5 victorii). Lider în play-out, formația pregătită de Marcel Rusu va susține următorul meci miercuri, 22 aprilie, în deplasare, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Foto: FC Csikszereda Miercurea Ciuc

