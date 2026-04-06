CSM Unirea Alba Iulia, primul eșec al anului la fotbal feminin: 0-3 în Cupa României, cu deținătoarea trofeului

Dan HENEGAR

CSM Unirea Alba Iulia, primul eșec al anului la fotbal feminin: 0-3 în Cupa României, cu deținătoarea trofeului, FK Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Unirea Alba Iulia a suferit primul eșec al anului la fotbal feminin, 0-3 (0-1) în deplasare în Cupa României, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa secundă a competiției „KO”.

Uniristele au avut în față tocmai deținătoarea trofeului care a câștigat clar, goluri Ana Maria Vlădulescu, Lindsey Leigh Porter, Anita Kis, profitând de faptul că oponentele au jucat în inferioritate numerică. CSM Unirea: Câmpean/cpt. – Banciu, Nagy, Vazquez, Ruvila, Bistrian, Sanchez, Bpcanu, Coceanovschi, Ancăș, Laiu; rezerve Toma, Vincze, Cîrjan, Stan, Sibișean, Șuveț.

FK Csikszereda s-a calificat deja în semifinale, având maximum de puncte în două întâlniri. În Grupa B mai este jocul CSM Unirea Alba Iulia – Rapid (miercuri, 29 aprilie, ora 17.00, la Micești), unul fără importanță. Ambele formații au câte 3 puncte după succesele cu Petrolul Ploiești (12-0, Unirea; 3-0, Rapid).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri era imbatabilă în 2026, având 6 partide fără a pierde (5 victorii). Lider în play-out, formația pregătită de Marcel Rusu va susține următorul meci miercuri, 22 aprilie, în deplasare, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo

VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo Volei Alba Blaj, campioana României, a reușit să cucerească Cupa României al doilea an la rând, chiar în „Mica Romă", după 3-2  (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17) cu Dinamo. A fost un meci nebun, „thriller", decis […]

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj" Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut, 3-1 cu Corona Brașov În finala Cupei României la masculin, Corona Brașov – SCM Zalău 1-3 (25-20, 25-27, 14-25, 23-25). În „Alba Blaj" Arena a fost o atmosferă senzațională, cele două finaliste având alături galerii […]

CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14! CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri fiind angrenată în cursa pentru accedrea în eșalonul secund. „Alb-negrii" sunt pe poziția a doua în play-off, la 3 puncte […]

