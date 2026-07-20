Sport

CSM Unirea Alba Iulia, vară fierbinte și schimbări masive în efectiv, 18 veniri, 21 de plecări! Vezi unde au ajuns echipierii „alb-negrilor” din stagiunea anterioară

Dan HENEGAR

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CSM Unirea Alba Iulia, vară fierbinte și schimbări masive în efectiv, 18 veniri, 21 de plecări! Vezi unde au ajuns echipierii „alb-negrilor” din stagiunea anterioară

Vară fierbinte, cu modificări în structura clubului și pe banca tehnică, dar și schimbări masive în efectiv, pentru divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia. „Alb-negrii”, cu agentul Bogdan Apostu pe partea de strategie fotbalistică și Cristian Pustai noul principal, au trecut prin modificări substanțiale ale lotului cu care se abordează a patra campanie consecutivă de promovare în Liga 2.

Citește și: Video: CSM Unirea Alba Iulia, start lansat spre Liga 2! Bogdan Apostu: „Un lot net superior celui precedent”, Cristian Pustai: „sper să repetăm episoadele Piatra Neamț și Bistrița”

Concret, în acest moment sunt 18 noutăți (5 stranieri) pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, marea majoritate venind de la divizionara secundă Gloria Bistrița. Comparativ cu ediția precedentă, supraviețuitorii sunt tinerii Herlea, Ondreykovicz (prelungire împrumut CFR Cluj), Jurj, Butnariu și R. Stanciu, alături de Giurgiu, Indrei, Ardeiu, Vomir (indisponibil). Jucătorii achiziționați sunt Avram, Covaci, Chindriș, Chiorean, brazilianul Tonini, nigerianul Ayeni (toți Gloria Bistrița), Cutean (FC Bihor, împrumut), Vaida („U” Cluj, împrumut), Datcu (Sport Team, împrumut), ivorianul Niakate (ex-SCM Zalău), nigerianul Aboki (Viitorul Cluj), brazilianul Cordeiro (Albania), Misarăș (CSC Dumbrăvița). A. Dumitru (FC Botoșani), Prejmerean (CSM Slatina), A. Anton (Ceahlăul Piatra Neamț), Donca (CSM Olimpia Satu Mare), S. Bran („U” Cluj, se va stabili zilele acestea).

Categoric mai pot surveni modificări, cu alte nume pe lista nou-veniților, joi, 23 iulie fiind fixată plecarea în cantonamentul centralizat de la Poiana Brașov.

*18 veniri, 21 de plecări!

În privința plecărilor, la fel de numeroase, se remarcă trio-ul ajuns la CSM Satu Mare, sub comanda lui Alexandru Pelici, Ardei, Jorza și Golda. S-au mai încheiat împrumuturile pentru Ștefan (revenit la FC Voluntari) și Miclăuș (CFR Cluj), iar Blănaru și Pîntea au acceptat propunerea de la CIL Blaj. Au mai părăsit gruparea albaiuliană, Roman, Ducan, Szijj (Nera Bogodinț, promovată în Liga 3), Giosu (Unirea Sântana), Lambru (revenire „U” Cluj), Gavrilă (Corona Brașov), V. Borcea (?), Balaur (posibil Metalurgistul Cugir), Banu (Aerostar Bacău), Mihaiu (revenit CSM Slatina), Glonț (CIL Blaj, probe), Banyoi (Lotus Felix), Fetița (?), Câșlariu (?).

Deocamdată, în cazul unora nu se știu destinațiile. O sumară concluzie, fără a avea pretenții în alte chestiuni legate de valoarea lotului: majoritatea fotbaliștilor care au descins la Alba Iulia provin din eșalonul superior (A. Dumitru, chiar Liga 1), iar plecările au însemnat tot formații din eșalonul terț

Foto: Lucian Danciu

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