FOTO: CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-6 (0-5), într-un derby „de Alba” disproporționat! „Alb-negrii”, a opta victorie consecutivă

Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia, set la zero în derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia!

La Sebeș, pe „Pielarul”, CSM Unirea Alba Iulia și-a respectat statutul de favorită și a câștigat categoric disputa cu concitadina CSU Alba Iulia, scor 6-0 (5-0), unul care vorbește de la sine despre derularea ostilităților.

Partida a avut un singur sens, spre buturile lui Pauletti, pe „Pielarul” diferența valorică fiind evidentă. Un deby „de Alba” doar cu numele, în fapt o întâlnire total disproporționată. Liderul a făcut o demonstrație de forță, cu a opta victorie consecutivă, record în istoria clubului de la revenirea în eșalonul terț, o simplă repetiție cu publicul înaintea marelui derby cu Poli Timișoara. Universitarii nu au contat în acest meci și au suferit cea mai drastică înfrângere pe teren propriu în Liga 3.

„Alb-negrii” și-au făcut partida facilă, marcând rapid, prin Golda (14, reluare cu capul la colțul lung) și Pîntea (16, din pasa lui Banyoi). Golda (26) a realizat dubla cu o finalizare din careu, scorul devenind 0-3! Ardei își trece numele pe lista marcatorilor (33, prima sa reușit stagională, la un corner Pîntea. Ondreykovicz (45) a stabilit scorul pauzei, cu un șut în diagonală (prima sa reușită în „alb-negru”). Blănaru (67)a dus scorul la un set de tenis după ce l-a driblat și pe Pauletti. Singurele probleme pentru vizitatori au fost accidentările suferite de Pîntea (entorsă) și Banyoi (fractură nazală), CSU Alba Iulia este într-un picaj îngrijorător, cu un singur punct în ultimele 7 întâlniri, și un set de tenis încasat împotriva rivalei.

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI