CSM Unirea Alba Iulia, printre participante la turneul de polo masculin Under 18 la Alba Iulia, în perioada 19-21 septembrie, la Bazinul Olimpic din Alba Iulia

Federația Română de Polo anunță debutul sezonului competițional 2025/2026 prin organizarea a două turnee de calificare în cadrul Campionatului Național de Juniori Under 18, Zona Nord și Zona Sud

Evenimentul reunește toate echipele la nivel de juniori Under 18, care se duelează pentru calificarea în fazele superioare ale campionatului.

La Bazinul Floreasca din București vor participa CNER, Rapid, Dinamo, Dinamo B, Steaua, CSȘ Steaua, CSȘ Nr. 1 București, ACS Wings, Triumf București. Celălalt turneu, pentru Zona Nord, se dispută la Bazinul Olimpic din Alba Iulia, în perioada 19-21 septembrie. În Cetatea Marii Uniri sunt participante Mureșul Tg. Mureș, Viitorul Cluj, AMEFA Arad, CSM Unirea Alba Iulia, Crișul Oradea și Corona Brașov. Programul echipei albaiuliene este următorul: *vineri, 19 septembrie, ora 9.15, cu AMEFA Arad; ora 18.30, cu Corona Brașov; *sâmbătă, 20 septembrie, ora 9.15, cu Mureșul Tg. Mureș; ora 16.00, cu Crișul Oradea; *duminică, 21 septembrie, ora 8.00, cu Viitorul Cluj.

