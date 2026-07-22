CSM Unirea Alba Iulia, încă o noutate, Mario Salka (UTA Arad), înaintea cantonamentului | Antrenorul Cristian Pustai despre Gicu Grozav: „Era un mare plus, dar îl înțeleg”

CSM Unirea Alba Iulia va efectua un cantonament centralizat la Poiana Brașov, ultima noutate a „alb-negrilor” fiind Mario Salka (2007, împrumutat de la UTA Arad). Fundașul lateral a evoluat stagiunea trecută la Gloria Bistrița, unde a fost pregătit, o perioadă de antrenorul Cristian Pustai.

*Caută doi atacanți și un fundaș central

Principalul unirist a renunțat la jucătorii aflați în probe, (Ichim, 2009, portar; Stroia, 2008, fundaș; Song, 2001, fundaș, Bergmann și Patrix – atacanți) și mai are nevoie de un fundaș central și doi atacanți, aceasta în contextul în care albaiulianul Gheorghe Grozav a dat curs propunerii de la Corona Brașov.

„Începem să acumulăm, suntem la un volum ridicat. Această pregătire este grea, dar o facem treptat. Pentru momentul în care ne aflăm sunt mulțumit, la fel și în privința lotului, Ne mai trebuie 3 transferuri, doi atacanți și un fundaș central. Loturile se pot completa, până în decembrie. Eu zic că o echipă se construiește în 3 perioade de transferuri”, a precizat Pustai

*„L-am dorit pe Gicu, dar îl înțeleg”

„L-am dorit pe Gicu, am și vorbit la telefon, dar îl înțeleg, A contat familia, faptul că împreună cu soția sunt la același club. Clar, a cântărit mai mult decât dragostea pentru Alba Iulia. Ne-a spus de la început, Corona este pe primul plan, dar dacă nu se realizaează, nu merg la atlă echipă decât la Unirea. Îi doresc mult succes, dar îmi pare rău, ar fi fost un plus, pentru noi toți, un plus”, a conchis antrenorul Unirii.

La antrenamente participă și mijlocașul central Eduard Moga, din Sebeș, n. în 2004, fost la CSM Sebeș, Europa Alba Iulia, Academia „Gheorghe Hagi” (din august 2015), iar apoi la „U” Cluj și ultimul sezon la CS Tunari.

Stagiul centralizat se va desfășura în perioada 23 iulie-4 august, la Hotelul „Piatra Mare”, fiind prevăzute și două jocuri de verificare, cu divizionarele terțe Olimpic Zărnești (29 iulie) și nou-promovata Corona Brașov (1 august), la ultima ajungând Gavrilă (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Gicu Grozav. Componența lotului va fi definitivată în această după-amiază, dar e foarte probabil să se renunțe la Aboki, iar Butnariu, la fel ca S. Bran, să fie redirecționat spre conjudețeana Metalurgistul Cugir.

Lot: Avram (33 ani, Gloria Bistrița), Cutean (18 ani, FC Bihor), Herlea – Covaci (18 ani, Gloria Bistrița), Salka (18 ani, UTA Arad), Jurj, Vomir (accidentat), Chindriș (35 ani, Gloria Bistrița), Niakate (25 ani, SCM Zalău), Misarăș (29 ani, CSC Dumbrăvița), Giurgiu, Ondreykovicz, Datcu (19 ani, Sport Team), Aboki (20 ani, Viitorul Cluj), Tonini (30 ani, Gloria Bistrița), Butnariu, A. Dumitru (21 ani, FC Botoșani), Donca (29 ani, Olimpia Satu Mare), Ardeiu, Chiorean (29 ani, Gloria Bistrița), Prejmerean (28 ani, CSM Slatina), Al. Anton (22 ani, Ceahlăul Piatra Neamț, fiul antrenorului cu portarii), Vaida (18 ani, „U” Cluj), R. Stanciu, Indrei, Ayeni (19 ani, Gloria Bistrița), Cordeiro (32 ani, Albania).