Curier Județean

FOTO | Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor”

Comunitatea militară din Alba este în doliu după trecerea în neființă a colonelului în rezervă Filip Constantin Septimiu. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face în zilele de 22 și 23 iulie, la Capela Cimitirului Corona din Alba Iulia, iar înmormântarea va avea loc pe 24 iulie.

Cu adâncă durere în suflet și profund respect, camarazii de arme anunță plecarea dintre noi a domnului colonel (r) FILIP CONSTANTIN SEPTIMIU.

,,A fost un ofițer de excepție, un model de demnitate, profesionalism și loialitate, dedicându-și viața slujirii Patriei. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au avut onoarea de a-i fi alături.”, au transmis aceștia.

Trupul neînsuflețit este depus la Capela cimitirului Corona din Alba-Iulia, unde persoanele care doresc să-și ia un ultim rămas bun îi pot aduce un omagiu în zilele de 22 și 23.07.2026, începând cu ora 18:00.

Slujba de înmormântare va avea loc în data de 24 iulie 2026, de la ora 12:00, la capela Cimitirului Corona din Alba-Iulia.

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