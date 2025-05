CSM Unirea Alba Iulia, în finala Danube Cup la polo feminin

Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia a disputat finala Danube Cup, competiție la care a participat în premieră. Întrecerea europeană a avut loc în perioada 2-4 mai, în Ungaria, la Szentes, iar CSM Unirea Alba Iulia a folosit acest turneu pentru pregătirea ultimului din Campionatul Național.

Învingătoare a fost, la fel ca la ediția precedentă, formația germană Spandau 04 Berlin, care s-a impus în ultimul act, cu CSM Unirea Alba Iulia, scor 22-9 (6-2, 5-2, 5-2, 6-3). Anterior, formația pregătită de Viorel Rus și Ovidiu Pocol a învins pe Steaua Roșie Belgrad (sferturi de finală) și Valdor Szentes (semifinale)

În partida pentru medalia de bronz, echipa gazdă, Szentes a trecut de Germania Under 18, scor 12-5. În Ungaria s-a disputat turneul final al Danube League, fără Galatasaray Istanbul, formație înlocuită de Steaua Roșie Belgrad.

Rezultate: *sferturi de finală: CSM Unirea Alba Iulia – Steaua Roșie Belgrad 14-5 (5-1, 2-3, 4-0, 3-1), Palilula – Germania Under 18, scor 3-18; *semifinale: Spandau 04 Berlin – Germania junioare 16-5; Valdor Szentes – CSM Unirea Alba Iulia 14-15 (4-3, 2-1, 2-2, 2-2, 4-5 după prelungiri). În partida pentru locul 5, între învinsele din prima zi, VK Palilula a trecut de Steaua Roșie Belgrad, succes cu 11-6.

CSM Unirea Alba Iulia a participat în premieră la Danube League, anterior turului fina mai disputându-se două turnee, la Szentes și Kikinda (Serbia). Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat Campionatul Național la Under 18 și are șansa să devină campioană și la senioare. În luna mai CSM Unirea Alba Iulia are oportunitatea de a câștiga titlul național și la polo senioare, după ce la finalul anului 2024 a cucerit în premieră Cupa României. Ultimul turneu va fi, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, între 14 și 16 mai, iar CSM Unirea Alba Iulia este la egalitate de puncte, 42, cu CSA Steaua, având nevoie de o remiză în meciul direct.

